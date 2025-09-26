Сирський про ситуацію на межі Дніпропетровщини: У росіян не вистачає сил та засобів для рішучого наступу, прагнуть декларувати свою присутність

Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

Після успішних дій Сил оборони на Добропільському напрямку ворог відмовився від свого наступу на Новопавлівському напрямку, ситуація там на сьогодні динамічна, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання кореспондента агентства “Інтерфакс-Україна” про те, якою на сьогодні є ситуації на межі Дніпропетровщини.

“Дніпропетровщина – це Новопавлівський напрямок, де сходяться адміністративні межі трьох областей – Запорізька, Донецька і Дніпропетровська. Противник там намагається, використовуючи тактику “тисячі порізів”, просунутися вглиб території. Мета тільки одна: декларувати свою присутність, увіткнути свій прапор у якусь будівлю в населеному пункті. Ситуація там динамічна. Території великі, щільності військ недостатні. І з нашого боку, і з їхнього боку. Їх (росіян) там більше. Але ж для того, щоб провести якийсь рішучий наступ, у них не вистачає сил і засобів”, - сказав Сирський під час спілкування з журналістами.

Він пояснив, що противник перекидав із Сумського напрямку на Новопавлівський підрозділи морської піхоти, щоб прорвати українську оборону і зробити ривок або в Запорізьку, або в Дніпропетровську область.

“Але ми активними діями зірвали спробу наступу ворога на Новопавлівському напрямку. Вся морська піхота росіян зараз зав’язла в боях на Добропільському напрямку”, - повідомив головком.