Інтерфакс-Україна

Події

15:50 15.03.2025

Росія хоче оточити українських військових на території України - Зеленський

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Росія хоче оточити українських військових на території України - Зеленський
Фото: Генштаб ЗСУ

Оточення українських військових на Курщині немає, проте РФ хоче оточити воїнів ЗСУ на території України, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Оточення українських військових на території Курської області немає. Я вважаю, що якраз російська сторона хоче оточити українських військових в тому ж напрямку, але на території України", - сказав Зеленський журналістам під час брифінгу в суботу.

За його словами, українські війська "це знають, командування знає, і ми це чітко розуміємо".

Зеленський наголосив, що Росія це робить, оскільки хоче максимальну свою присутність на території України і "нічого нового тут немає".

Теги: #оточення #війська_рф #зеленський #військові

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