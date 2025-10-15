Інтерфакс-Україна
Події
14:31 15.10.2025

Керівник СЗР доповів щодо російського плану військової експлуатації території Білорусі - Зеленський

1 хв читати
Керівник СЗР доповів щодо російського плану військової експлуатації території Білорусі - Зеленський
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський у середу заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України (СЗР) Олега Іващенка, за результатами якої були визначені ключові напрями подальшого тиску проти РФ.

"Санкції світу дійсно обмежують російську здатність продовжувати й розширювати цю війну, і чим сильніший буде санкційний тиск, тим швидше зможемо гарантувати надійну безпеку. Це чітко підтверджується закритими даними, які були здобуті нашою розвідкою. Є також безліч відкритих даних, зокрема щодо стану російської промисловості, фінансів, регіональних бюджетів, які загалом підтверджують правильність курсу на подальший тиск на Росію. Система Путіна не витримає протистояння, у яке він завів Росію. Визначили сьогодні ключові напрями подальшого нашого тиску. Доручив працювати з відповідними країнами", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Окрім того, під час наради напередодні візиту президента до Вашингтону і контактів з європейськими лідерами учасники обговорили ключові джерела постачання в Росію критичних компонентів та обладнання для виробництва зброї.

"Ми в Україні чітко розуміємо, яке постачання має найбільше значення для Москви, і кожна така схема має бути перекрита. У наших партнерів для цього є всі можливості", - наголосив Зеленський.

Також Іващенко доповів щодо російського плану подальшої військової експлуатації території Білорусі.

"На цьому етапі не будемо робити інформацію публічною. Попередимо партнерів, яким це може загрожувати", - резюмував глава держави.

Теги: #білорусь #війська_рф #зеленський #сзр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:55 15.10.2025
УЗАГАЛЬНЕННЯ: Зеленський створив в Одесі міську військову адміністрацію та призначив Лисака її керівником

УЗАГАЛЬНЕННЯ: Зеленський створив в Одесі міську військову адміністрацію та призначив Лисака її керівником

12:34 15.10.2025
Зеленський підписав указ про утворення військової адміністрації Одеси

Зеленський підписав указ про утворення військової адміністрації Одеси

12:32 15.10.2025
Президент звільнив Лисака з посади глави Дніпропетровської ОДА та призначив начальником Одеської МВА

Президент звільнив Лисака з посади глави Дніпропетровської ОДА та призначив начальником Одеської МВА

12:30 15.10.2025
Зеленський призначив Владислава Гайваненка т.в.о голови Дніпропетровської ОДА

Зеленський призначив Владислава Гайваненка т.в.о голови Дніпропетровської ОДА

22:51 14.10.2025
Трамп заявив, що предметом обговорення під час зустрічі з Зеленським в п'ятницю буде надання ракет Tomahawk

Трамп заявив, що предметом обговорення під час зустрічі з Зеленським в п'ятницю буде надання ракет Tomahawk

19:15 14.10.2025
МЗС України про справу "Білоруського Гаюна": Лукашенко створює обмінний фонд для купівлі собі індульгенції

МЗС України про справу "Білоруського Гаюна": Лукашенко створює обмінний фонд для купівлі собі індульгенції

18:15 14.10.2025
Президент призначив заступника начальника Генштабу ЗСУ Острянського першим заступником секретаря РНБО замість Хомчака – укази

Президент призначив заступника начальника Генштабу ЗСУ Острянського першим заступником секретаря РНБО замість Хомчака – укази

16:14 14.10.2025
Зеленський підписав укази про позбавлення громадянства мера Одеси Труханова, екснардепа Царьова та танцівника Полуніна – телемарафон

Зеленський підписав укази про позбавлення громадянства мера Одеси Труханова, екснардепа Царьова та танцівника Полуніна – телемарафон

15:45 14.10.2025
Зеленський: підтверджене російське громадянство в деяких осіб – підготовлені відповідні рішення щодо них. Указ підписав

Зеленський: підтверджене російське громадянство в деяких осіб – підготовлені відповідні рішення щодо них. Указ підписав

15:23 14.10.2025
Зеленський просить Кіпера та Сирського перевірити інформацію з петиції про створення в Одесі військової адміністрації

Зеленський просить Кіпера та Сирського перевірити інформацію з петиції про створення в Одесі військової адміністрації

ВАЖЛИВЕ

ВАКС закрив справу ексміністра Пивоварського за термінами давності

УЗАГАЛЬНЕННЯ: Зеленський створив в Одесі міську військову адміністрацію та призначив Лисака її керівником

Зеленський підписав указ про утворення військової адміністрації Одеси

Президент звільнив Лисака з посади глави Дніпропетровської ОДА та призначив начальником Одеської МВА

Зеленський призначив Владислава Гайваненка т.в.о голови Дніпропетровської ОДА

ОСТАННЄ

Бережна: Україні всіляко потрібно показувати дані, які будуть спростовувати польські спекулятивні наративи щодо історичних питань

Пітчинг президентської програми "1000 годин контенту" планується на травень 2026р - Кравчук

Заморозки очікуються по всій Україні найближчої ночі

Україна взяла участь у навчаннях JEF "Tarassis–2025" в якості спостерігачів - Залужний

Військовий план ЄС передбачає проєкти з протидії БпЛА та посилення ППО на 2026 рік для стримування РФ – ЗМІ

Агентство відновлення заявило про відсутність надходжень від Києва на фінансування укриттів для інфраструктури столиці

АП ВАСК надала дозвіл на спецрозслідування щодо бізнесмена Жеваго по справі екс-голови Верховного Суду Князева

Литва виділить EUR30 млн на закупівлю озброєння для України - глава Міноборони

Лікар військової клініки на Одещині вимагав $2 тис. хабаря за визнання обмежено придатним - Нацполіція

ВАКС закрив справу ексміністра Пивоварського за термінами давності

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА