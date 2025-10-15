Керівник СЗР доповів щодо російського плану військової експлуатації території Білорусі - Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський у середу заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України (СЗР) Олега Іващенка, за результатами якої були визначені ключові напрями подальшого тиску проти РФ.

"Санкції світу дійсно обмежують російську здатність продовжувати й розширювати цю війну, і чим сильніший буде санкційний тиск, тим швидше зможемо гарантувати надійну безпеку. Це чітко підтверджується закритими даними, які були здобуті нашою розвідкою. Є також безліч відкритих даних, зокрема щодо стану російської промисловості, фінансів, регіональних бюджетів, які загалом підтверджують правильність курсу на подальший тиск на Росію. Система Путіна не витримає протистояння, у яке він завів Росію. Визначили сьогодні ключові напрями подальшого нашого тиску. Доручив працювати з відповідними країнами", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Окрім того, під час наради напередодні візиту президента до Вашингтону і контактів з європейськими лідерами учасники обговорили ключові джерела постачання в Росію критичних компонентів та обладнання для виробництва зброї.

"Ми в Україні чітко розуміємо, яке постачання має найбільше значення для Москви, і кожна така схема має бути перекрита. У наших партнерів для цього є всі можливості", - наголосив Зеленський.

Також Іващенко доповів щодо російського плану подальшої військової експлуатації території Білорусі.

"На цьому етапі не будемо робити інформацію публічною. Попередимо партнерів, яким це може загрожувати", - резюмував глава держави.