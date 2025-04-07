SkyUp додала три нові напрямки, які виконуватиме з аеропорту Кишенева

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines додала до існуючих три нових напрямки з аеропорту Кишинева: з червня компанія виконуватиме рейси до Берліна (Німеччина), Стокгольма (Швеція) та Праги (Чехія).

Як повідомила SkyUp у п'ятницю, компанія почне виконувати нові рейси з червня. 4 квітня квитки на нові авіарейси були доступні за акційною ціною – від 14,5 євро. Промо-ціни діють з 4 квітня до 1 жовтня 2025 року. Можлива оплата квитка балансом пасажира.

В SkyUp нагадали, що з квітня 2025 року розпочинають регулярні рейси з Кишиніва в напрямках: Париж, Ніцца (Франція), Лісабон (Португалія), Барселона, Аліканте та Пальма-де-Майорка (Іспанія), Ларнака (Кіпр), а також Салоніки, Афіни та Іракліон (Греція).

SkyUp у 2024 році збільшила пасажирські перевезення на 61,6% порівняно з 2023 роком до 2,5 млн пасажирів.