SkyUp Airlines запускає рейси з двох аеропортів Румунії

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines з 16 червня почне виконувати регулярні польоти з двох аеропортів Румунії, повідомила пресслужба авіакомпанії в четвер.

З 16 червня SkyUp почне виконувати рейси з міжнародного аеропорту Бухареста (OTP) до Геракліону (Крит. Греція). Вартість квитка від EUR52 в один бік. З 20 червня будуть додані рейси до Ларнаки (Кіпр) - вартість квитків від EUR53. Також, з 20 червня SkyUp почне виконувати рейси до Ларнаки з іншого румунського міжнародного аеропорту ім. Аврама Янчу (CLJ) у місті Клуж-Напока. Вартість квитка від EUR57.

"Продовжуючи розширювати свою присутність у Європі, ми зосереджені на створенні сталого бізнесу, який відповідає сучасним викликам, створюючи нові можливості для наших клієнтів і партнерів. Разом із нашим стратегічним партнером - туроператором Join UP! - ми зміцнюємо свої позиції на міжнародному ринку, розширюючи нашу присутність на перспективних європейських напрямках", - заявив CEO SkyUp Дмитро Сєроухов.

Раніше повідомлялося, що SkyUp Airlines з 27 травня почала виконувати регулярні польоти з двох аеропортів Польщі,

З квітня 2025 року SkyUp розпочали регулярні рейси з Кишиніва у напрямках: Париж, Ніцца (Франція), Лісабон (Португалія), Барселона, Аліканте та Пальма-де-Майорка (Іспанія), Ларнака (Кіпр), а також Салоніки, Афіни та Іракліон (Греція).

Згодом авіакомпанія додала ще три напрямки з Кишиніва - з червня авіакомпанія почне виконувати рейси до Берліна (Німеччина), Стокгольма (Швеція) та Праги (Чехія).

SkyUp у 2024 році збільшила пасажирські перевезення на 61,6% порівняно з 2023 роком до 2,5 млн пасажирів.