SkyUp Airlines стає членом IATA

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines офіційно стала членом IATA (International Air Transport Association), глобальної торгово-промислової асоціації авіакомпаній, що об’єднує близько 350 перевізників і представляє понад 80% світового авіатрафіку, повідомили в пресслужбі авіакомпанії.

Зазначається, що членство в IATA надає авіакомпанії доступ до світових ринків, можливість швидше узгоджувати дозвільні процеси, оптимізувати витрати компанії, а також дозволяє брати участь в робочих групах і комітетах IATA, де формуються галузеві ініціативи.

Авіакомпанія SkyUp заснована у 2017 році сім'єю Альба. Перший рейс літак SkyUp виконав 21 травня 2018 року. Флот авіакомпанії, згідно інформації на її сайті, складається з 8 Boeing 737-800 по 189 місць та 2 Boeing 737-700 по 149 місць. Наразі найбільшу кількість рейсів компанія пропонує з Кишинева.

У cоцмережі Linkedin авікомпанія повідомляла, що за даними внутрішньої статистики з 1 червня по 31 серпня 2025 року виконано понад 2,3 тис. чартерних рейсів та перевезено майже 409 тис. пасажирів, тоді як у 2024 році за той самий період було здійснено майже 900 рейсів з майже 141 тис. пасажирів. У 2025 році до ТОП-3 напрямків увійшли Єгипет, Туреччина та Греція, абсолютним лідером списку залишається Єгипет.

До бренду SkyUp належать SkyUp Airlines (Київ) та SkyUp MT Limited (Біркіркара, Мальта).