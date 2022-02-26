Дев'ять країн Європи закрили своє небо для російських літаків, Мінінфраструктури просить IATA виключити російських авіаперевізників

Дев'ять країн Європи ухвалили рішення закрити власний авіапростір для літаків російської цивільної авіації, йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Міністерства інфраструктури України.

"Ми вже звернулися до Міжнародної організації повітряного транспорту (IATA) з проханням підтримати звернення України з приводу виключення російських авіаперевізників з усіх інститутів асоціації. Йдеться про BSP, Clearing House, MITA, Interline", - наголошується в повідомленні.

Наразі команда Мінінфраструктури у тісній комунікації із європейськими партнерами працює над застосуванням максимальних санкцій для агресора.

"Я дуже дякую Великій Британії, Чехії, Польщі, Румунії, Литві, Латвії, Естонії, Болгарії, Словенії за рішення закрити власний авіапростір для російських літаків. Це ті кроки, які дають змогу спонукати агресора до миру. І насамкінець, від усіх союзників антипутінської коаліції та українських диспетчерів: "Російський літак, йди нахуй", - заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.