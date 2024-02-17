Події

21:54 17.02.2024

У Мюнхені Зеленський провів зустріч із президентом Чехії Павелом

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У Мюнхені Зеленський провів зустріч із президентом Чехії Павелом

Президент України Володимир Зеленський у межах Мюнхенської конференції з питань безпеки провів зустріч із президентом Чехії Петром Павелом.

"Дуже конкретна і змістовна зустріч із президентом Чехії Петром Павелом. Говорили про оборонну підтримку України, посилення співпраці оборонно-промислових комплексів наших країн, спільне виробництво озброєнь", - написав Зеленський у своєму телеграм-каналі в суботу ввечері.

"Цінуємо підтримку Чехією Української Формули миру, а також всебічну допомогу нашій державі та нашим людям", - наголосив президент.

 

 

 

Теги: #президент #зустріч #чехія

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