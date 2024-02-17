Події

14:44 17.02.2024

Вибухотехніки виявили та знешкодили російську авіаційну бомбу на Херсонщині

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У Херсонській області знешкодили нерозірвану російську авіаційну бомбу ФАБ-500 ШР, повідомляє Національна поліція України.

"Російську авіаційну бомбу виявили в одному з населених пунктів Бериславського району Херсонщини. Вибухотехніки встановили, що вона не здетонувала, а три бойові частини залишилися неушкодженими та перебували у зведеному стані", - ідеться в повідомленні Нацполіції в телеграм-каналі в суботу.

"Завдяки спільній роботі вибухотехніків поліції Херсонщини та їхніх волинських і кіровоградських колег зі зведеного загону Управління вибухотехнічної служби Національної поліції України авіаційну бомбу успішно знешкоджено", - зазначається в повідомленні.

 

Теги: #бомба #херсонська_область

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