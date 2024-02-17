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03:09 17.02.2024

Українські військові вийшли з Авдіївки

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Українські військові вийшли з Авдіївки

Українські військовослужбовці вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції, отримавши розпорядження командування, повідомив командувач Оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Згідно з отриманим розпорядженням, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції", - написав він у телеграм-каналі вночі на суботу.

За його словами, у ситуації, коли ворог "настає по трупах своїх солдатів з перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями це єдино правильне рішення".

Тарнавський зазначив, що оточення ворожих військ не допущено, особовий склад виведено, українські військові зайняли оборону на певних рубежах.

А за словами Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, бійці зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, завдали ворогові значних втрат у живій силі та техніці, проте "життя військовослужбовців – найвища цінність".

"Вживаємо заходів щодо стабілізації обстановки та змісту позицій, що займаються. Авдіївку ми все одно повернемо", - написав Сирський у фейсбуці. 

Теги: #україна #військові #вихід #авдіївка

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