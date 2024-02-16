Зеленський закликав усіх світових лідерів не мовчати на тлі смерті Навального

Президент України Володимир Зеленський закликав усіх світових лідерів не мовчати і не залишатись осторонь на тлі смерті російського опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії РФ.

"Ми зустрічаємося (з Макроном – ІФ-У) у день, коли стало відомо про ще одне вчинене Путіним політичне вбивство. Путін, загалом, став уже одним із найбільш кривавих диктаторів у європейській історії, але його шлях, на жаль, ще не закінчено. Ми працюватимемо з усіма у світі, хто має можливість притягнути його до справедливої відповідальності", - заявив Зеленський на прес-конференції з президентом Франції у Парижі.

Глава держави закликав кожного лідера світу "зараз не мовчати і не залишатись осторонь – і тих, хто при владі, і тих, хто в опозиції".

"Вбивця має бути покараний. І ми всі, хто цінує життя, повинні працювати (над цим – ІФ-У) разом, щоб досягти конкретних і справедливих результатів… Сьогоднішня подія говорить про те, що Путін вбивця. Це абсолютно зрозуміло, і немає в Це ніяких секретів. Це констатація факту", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, який сигнал Україна на тлі смерті Навального може передати світовим лідерам, Зеленський відповів: "Він абсолютно зрозумілий: вбивця йде на вибори, а люди, які голосуватимуть за нього, повинні чітко розуміти, що вони голосують за вбивцю і будуть обирати собі президента-вбивцю".

А люди, які сьогодні мають економічні відносини з Путіним, повинні знати, що вони заробляють конкретно криваві гроші, бо мають контракти з убивцею. А лідери, які після виборів вітатимуть із обранням президента (Путіна – ІФ-У), мають знати, що вони легітимували вбивцю", - резюмував він.