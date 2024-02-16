3-тя ОШБр: Росіяни кидають усю міць своєї армії на Авдіївку, тут значно важче, ніж було в Бахмуті

Російські окупанти кидають усю міць своєї армії на Авдіївку, використовують "усю наявну в них військову номенклатуру", заявив пресофіцер Третьої окремої штурмової бригади (3-тя ОШБр) Олександр Бородін.

"Дуже динамічна ситуація, в тому плані, що вона постійно змінюється, оскільки тиск просто надзвичайний з боку росіян. Якщо порівнювати, наприклад, із Бахмутом, "вагнерами", яким ми протистояли, - тут значно важче. Тому що росіяни кидають усю міць своєї армії, яка є. Це не лише великі піхоти, а й бронетехніка, FPV, КАБи, фосфор, гази різних сортів - не так багато, але випадки є (несмертельні, але виводять з ладу людину). Усе, що вони взагалі використовували - використовують", - сказав Бородін в ефірі телемарафону в п'ятницю ввечері.

За словами пресофіцера, окупанти "нічого не бережуть", тому штурми Авдіївки, ймовірно, є для них "принципово політичним рішенням".

Він наголосив, що росіяни втрачають під час штурмів велику кількість бронетехніки, особового складу, зокрема з регулярних бригад РФ і спецназу ГРУ.

"За фактом, частина з них - еліта російської армії, але вони йдуть усі в м'ясорубку. Тому я вважаю, що у них є принципова позиція, незважаючи на наслідки для себе, вони повинні забрати", - вважає Бородін.

Також він зазначив, що незважаючи на втрати, противнику весь час дають резерви, "тобто менше ворога не стає".