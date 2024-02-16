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16:38 16.02.2024

МЗС України вважає неприйнятними антиукраїнські акції в Польщі, вони порушують принципи українсько-польської солідарності - речник

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МЗС України вважає неприйнятними антиукраїнські акції в Польщі, вони порушують принципи українсько-польської солідарності - речник

Антиукраїнські акції в Польщі на додачу до блокування польсько-українського кордону не лише завдають збитків українській економіці, а й порушують принципи українсько-польської солідарності, заявив речник закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Останніми прикладами стали особливо радикальні прояви - псування українського зерна на кордоні та вчорашня демонстрація фермерів у Вроцлаві з антиукраїнськими гаслами. Ці акції, на додачу до блокування польсько-українського кордону, не лише завдають численних збитків українській економіці, яка і так потерпає від російської агресії, а й порушують принципи українсько-польської солідарності. Українці платять своїми життями, аби польські та інші європейські міста жили в мирі. Це не має забуватися або сприйматися як належне", - написав Ніколенко у фейсбуці.

Спікер наголосив, що будь-які спроби радикальними або антиринковими заходами послабити економіку України лише підриватимуть здатність стримувати агресію Росії, створюватимуть додаткові загрози безпеці Польщі та її добробуту.

"Українська сторона завжди виступала за конструктивний підхід вирішення питань, пов’язаних із транзитом українських зернових та торгівлею. Очікуємо, що аналогічного підходу дотримуватиметься і влада Польщі, зокрема і в питаннях ефективного запобігання протиправним діям проти українських вантажів, належного реагування на риторику, яка завдає шкоди двостороннім відносинам", - зазначив Ніколенко.

У МЗС переконані, що будь-які спроби похитнути фундамент солідарності між Україною і Польщею та їхніми народами не матимуть успіху.

"Україна рішуче налаштована зміцнювати відносини дружби та взаємної поваги з Польщею, з якою має спільне європейське майбутнє", - додав спікер.

 

Теги: #блокада #польща #мзс

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