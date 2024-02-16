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16:24 16.02.2024

РФ випустила по Україні щонайменше 24 балістичні ракети виробництва Північної Кореї - генпрокурор

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РФ випустила по Україні щонайменше 24 балістичні ракети виробництва Північної Кореї - генпрокурор

Щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва (імовірно, Kn-23/24) були використані Росією під час ракетних обстрілів території України, повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

"Наразі щонайменше 24 балістичні ракети, ймовірно, вироблені в Північній Кореї, були використані під час російських ракетних атак на території України. Загалом за період із 30 грудня 2023 року до 7 лютого 2024 року противник завдав щонайменше 12 ударів по семи регіонах України цим типом ракет. Ми говоримо про Запоріжжя, Київ (три атаки), Харків (дві атаки) та міста і села в Кіровоградській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській областях. Ці обстріли вбили 14 цивільних, іще понад 70 дістали поранення", - розповів генпрокурор у п'ятницю журналістам у Києві.

За його словами, найбільш масовану ракетну атаку цим типом ракет було задокументовано 7 лютого 2024 року. "Атаковано було три міста: Київ (однією ракетою), Павлоград і Харків (двома ракетами по кожному місту). У всіх цих випадках влучання по можливих цілях не зафіксовано", - наголосив Костін.

Він додав, що удар, який заподіяв найбільше жертв серед цивільного населення, стався 2 січня 2024 року по Харкову: тоді внаслідок обстрілу центральної частини міста загинули троє людей і 64 дістали поранення.

Інформацію про походження ракет підтверджують висновки Центрального дослідницького інституту озброєння Міністерства оборони України та Міжвідомчої робочої групи при Офісі генерального прокурора, яка детально проаналізувала місця влучання ракет та їх уламки.

"Ці ракети мають різні маркувальні номери, на них є символи, які можуть свідчити про корейське походження. Також характер та обсяг руйнувань (розмір воронки, вражаюча дія), особливість траєкторії польоту були різними. Тобто ці ракети мають більший діаметр, ніж аналогічні моделі російського та радянського походження", - зазначив генпрокурор.

Костін повідомив, що згідно з попереднім аналізом, такі ракети містять фугасні бойові частини потужністю 500-1000 кг у тротиловому еквіваленті. Можливе також використання комбінованої бойової частини. Встановлена максимальна дальність пуску ракет - до 650 км. "За попередніми даними, ударів було завдано з території Воронезької області в Росії", - уточнив генпрокурор.

Він також звернув увагу, що точність цих ракет викликає запитання. "Із 24 випущених ракет відомо про два порівняно точних влучання: НПЗ у Кременчуку і технічна територія аеродрому "Канатове". Решта ракет влучили на значній відстані одна від одної - до кількох кілометрів і більше - або вибухнули в повітрі, або вразили житлові квартали в Харкові", - сказав Костін.

Теги: #прокуратура #костін #північна_корея

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