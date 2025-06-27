Костін про створення спецтрибуналу: Весь вільний світ об'єднаний для якнайшвидшого досягнення миру в Україні

Створення Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії в Україні є доказом того, що весь вільний світ об'єднаний для якомога швидшого досягнення справедливого та міцного миру в Україні, вважає ексгенпрокурор України (2022-2024), посол України в Королівстві Нідерланди та представник України при Організації із заборони хімічної зброї Андрій Костін.

"Сотні людей у всьому світі невпинно працювали над тим, щоб цей трибунал став реальністю, і я хочу висловити подяку кожному з них", - написав Костін в Х у п'ятницю за підсумками заходу, організованого Американським товариством міжнародного права та Міжнародною асоціацією правників (IBAnews) з приводу створення спецтрибуналу.

Він додав, що злочин агресії "є корінною причиною всіх інших воєнних злочинів у цьому конфлікті", і саме тому він не має лишатися безкарним.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе у середу в Гаазі підписали угоду про Спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії проти України. "Вперше створюється спеціальний міжнародний трибунал для розгляду злочинів агресії. Цей трибунал, створений в рамках Ради Європи, притягне до відповідальності тих, хто застосував силу в порушення Статуту ООН, застосовуючи міжнародне право без подвійних стандартів і підтверджуючи, що безпека Європи не ґрунтується на мовчанні чи безкарності, а на законі, принципах і діях", - заявив Берсе.

При цьому спеціальний трибунал за злочин агресії проти України розглядатиме справи не лише щодо РФ. Участь у Спецтрибуналі не буде обмежуватися 46 країнами, які входять до Ради Європи та будь-яка інша країна може приєднатися до договору.