Зеленський призначив ексгенпрокурора Костіна послом в Нідерландах та представником при Організації по забороні хімзброї

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення колишнього генерального прокурора України Андрія Костіна послом України в Королівстві Нідерланди та представником України при Організації по забороні хімічної зброї.

Укази за №213/2025 та №212/2025 від 7 квітня 2025 року розміщено на сайті президента України.

Андрій Костін, народний депутат України IX скликання, голова комітету ВР з питань правової політики, генеральний прокурор України з липня 2022 до жовтня 2024р.

У 2024 році Костін подав у відставку з посади генерального прокурора України. Таке рішення Костін прийняв на фоні скандалу довкола прокуратури Хмельниччини, де 49 прокурорів оформили фіктивну інвалідність і отримували мільйонні виплати з державного бюджету.

Згодом Верховна Рада підтримала відставку Костіна.