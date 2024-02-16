Мінкультури України має намір сприяти правоохоронцям у розслідуванні справи затриманого посадовця

Міністерство культури та інформаційної політики має намір усебічно сприяти правоохоронним органам у розслідуванні справи затриманого посадовця.

"За інформацією Офісу генерального прокурора України, посадовця Міністерства культури та інформаційної політики України викрито на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди з метою подальшого злочинного впливу на рішення третіх осіб (ч. 3 ст. 369-2 КК України). (...) Міністерство культури та інформаційної політики всебічно сприятиме правоохоронним органам у розслідуванні", - йдеться в заяві відомства.

У Мінкультури наголосили, що корупція неприпустима за будь-яких обставин.

"Ні в мирні часи, ні в часи, коли митці та журналісти пліч-о-пліч із побратимами у складі сил безпеки та оборони захищають нашу державу", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 15 лютого правоохоронці викрили посадовця Міністерства культури та інформаційної політики на хабарі в $3300 за сприяння в безперешкодному вивезенні антикварної холодної зброї за кордон.