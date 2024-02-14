Єрмак провів нараду щодо укладення угод про гарантії безпеки між Україною та державами-партнерами

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів нараду щодо укладення двосторонніх угод про гарантії безпеки між Україною та державами-партнерами в рамках реалізації Спільної декларації країн G7, підписаної у Вільнюсі, повідомляє пресслужба Офісу глави держави.

"Ми маємо скласти карту наших потреб і наше бачення того, якою має бути наша армія сьогодні і в майбутньому, після перемоги. Сьогодні це не тільки питання нашого бачення, це також взаємодія з партнерами, питання нашого майбутнього членства в НАТО", - сказав Єрмак.

Він зазначив, що відповідна карта потреб може стати важливим орієнтиром для країн-партнерів, які проводять переговори щодо безпекових гарантій для України.

Єрмак також наголосив на важливості координації зусиль між державними структурами, безпосередньо залученими до відповідних переговорів.

Повідомляється, що в нараді взяли участь заступники керівника Офісу Президента Ігор Жовква та Роман Машовець, спеціальний уповноважений Президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку Сил оборони Євген Мойсюк, голова Служби безпеки Василь Малюк, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Сергій Боєв, заступник міністра закордонних справ Микола Точицький, заступниця міністра юстиції Ірина Мудра, директор департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міністерства оборони Геннадій Коваленко, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.