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21:32 14.02.2024

Єрмак обговорив відновлення України з держсекретарями Мінекономрозвитку та МЗС Німеччини

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Єрмак обговорив відновлення України з держсекретарями Мінекономрозвитку та МЗС Німеччини

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з німецькою делегацією на чолі з державним секретарем МЗС ФРН Томасом Баггером і державним секретарем Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку, представником ФРН у Координаційній платформі донорів для відновлення України Йохеном Фласбартом. Про це повідомляє пресслужба Офісу глави держави в середу ввечері.

Сторони обговорили підготовку до Конференції з відновлення України, яка має відбутися в Берліні в червні. Керівник Офісу Президента подякував Німеччині за співорганізацію цього заходу та акцентував, що за його підсумками мають бути досягнуті конкретні результати.

"Сподіваємося, що Німеччина покаже гарний приклад іншим міжнародним партнерам і продемонструє лідерство у відновленні України", - зазначив Єрмак.

Також окремо обговорювалися питання створення спільних оборонних виробництв.

Єрмак наголосив на високому рівні співробітництва між Україною та Німеччиною і висловив подяку Федеральному канцлеру Олафу Шольцу, Президенту Франку Вальтеру Штайнмаєру та всьому німецькому народові за потужну всебічну допомогу Україні у протидії повномасштабній російській агресії.

 

 

 

Теги: #німеччина #єрмак

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