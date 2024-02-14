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18:21 14.02.2024

Генпрокурор України: Уперше підозру в екоциді отримав російський генерал-полковник і четверо його підлеглих

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Генпрокурор України: Уперше підозру в екоциді отримав російський генерал-полковник і четверо його підлеглих

Українські прокурори вперше повідомили про підозру у скоєнні злочину екоциду російському генерал-полковнику і чотирьом його підлеглим, повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

У повідомленні Офісу генпрокурора з посиланням на Костіна наголошується, що ця підозра стала "важливою віхою на шляху до забезпечення повної відповідальності рф за всі скоєні злочини".

За даними слідства, російський генерал-полковник і його підлеглі віддавали накази на вчинення обстрілів дослідницької установки "Джерело нейтронів" у Харкові.

У прокуратурі нагадують, що у 2022 році по цьому ядерному об'єкту було завдано 74 удари різними видами зброї, включно з авіаційними бомбами та касетними боєприпасами.

"Ці атаки не були випадковими. За висновками розслідування, політичне та військове керівництво держави-агресора добре знало про існування та розташування цієї ядерної установки", - зазначено в повідомленні.

"Наскільки нам відомо, це буде перший у світі випадок кримінального переслідування за злочин екоциду, вчинений під час війни. За наявною інформацією, підозрюваний командир також був причетний до злочинів у Сирії. Тоді він не поніс відповідальності, і тепер воює проти України", - наводяться в повідомленні слова генпрокурора.

"Твердо вірю, що сьогодні ми спільно з усім цивілізованим світом здатні забезпечити невідворотність покарання за подібні злочини. Кожен день спільної роботи наближає нас до відновлення справедливості", - підсумував Костін. 

Теги: #генерал #підозра #екоцид

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