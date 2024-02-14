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17:51 14.02.2024

Апеляційний суд підтвердив вирок експрезиденту Франції Саркозі

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Апеляційний суд підтвердив вирок експрезиденту Франції Саркозі

Апеляційний суд Парижа підтвердив вирок колишньому президенту Франції Ніколя Саркозі у справі про незаконне фінансування президентської виборчої кампанії, повідомила газета Le Figaro.

Ідеться про апеляцію у "справі Бігмаліон", у межах якої Саркозі було у вересні 2021 року засуджено на рік тюремного строку з дозволом відбувати його вдома під контролем засобів електронного стеження. Суд тоді визнав його винним у незаконному фінансуванні своєї президентської виборчої кампанії 2012 року і погодився з обвинуваченням у тому, що президент і ще 13 фігурантів вели подвійну бухгалтерію, приховуючи частину видатків виборчого штабу, щоб за документами не перевищити гранично допустиму суму.

Голова апеляційного суду уточнила, що підтверджується вирок, ухвалений судом першої інстанції у 2021 році, виконання якого буде скориговано: колишній президент республіки, який ніколи не визнавав своєї провини та ще має змогу подати касаційну скаргу, не потрапить до в'язниці, але може бути зобов'язаний носити електронний браслет під час остаточного рішення. Це означає, що, з точки зору пенітенціарної адміністрації, Саркозі матиме статус ув'язненого.

Саркозі обіймав президентську посаду з 2007 року до 2012-го.

Звинувачення в незаконному фінансуванні виборчої кампанії 2012 року було висунуто проти нього у зв'язку з тим, що дозволену межу витрат у EUR22,5 млн було перевищено до EUR42 млн. Однак судовим слідчим не вдалося встановити безпосередню причетність самого кандидата до маніпуляцій із бухгалтерією, здійснених спільно з керівництвом тодішньої президентської партії UMP і PR-компанією Bygmalion.

З цієї причини Саркозі несе відповідальність тільки за незаконне фінансування виборчої кампанії, що карається одним роком тюремного ув'язнення і штрафом у розмірі EUR3750.

На відміну від колишнього президента, дев'ятьом іншим обвинуваченим за апеляційним процесом інкримінують підроблення документів, зловживання довірою, приховування незаконних коштів, шахрайство та змову, які караються тюремним ув'язненням на строк до п'яти років і штрафом у розмірі EUR375 тис.

Теги: #вирок #саркозі

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