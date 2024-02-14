Події

14:42 14.02.2024

До робочих груп Мінветеранів мають бути залучені спеціалісти у ветеранській сфері, з досвідом і реалізованими проєктами

1 хв читати
До робочих груп Мінветеранів мають бути залучені спеціалісти у ветеранській сфері, з досвідом і реалізованими проєктами

В. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун заявляє, що до робочих груп відомства мають бути залучені спеціалісти у ветеранській сфері, з досвідом і реалізованими проєктами.

"Хочу прокоментувати ситуацію з особою, яка сповідувала любов до всього російського. Мова піде про Гордія Бєлова. Свого часу цю людину включили до робочої групи з напрацювання стандартів для "помічника ветерана". Після суспільного резонансу, що ця людина постійно перебувала запрошеним гостем на російських телеканалах аж до повномасштабного вторгнення, його виключили зі складу робочої групи, проте ніхто й ніяк не прокомунікував цю ситуацію... Я досі не можу зрозуміти, як людину з такими зв'язками з країною-ворогом могли допустити до робочої групи. Усі дані про нього і його життя є у відкритому доступі. Це неприпустимо", - написав Порхун у фейсбуці.

У зв'язку з цим в. о. міністра наголосив, що не дозволить, щоб у Мінветеранів працювали люди, які поділяють "теплі почуття до ворога".

"До робочих груп мають бути залучені спеціалісти у ветеранській сфері, з досвідом і реалізованими кейсами. Не теоретики, а дійсно ті, хто знає, як це працює", - наголосив він. 

Теги: #робгрупи #мінветеранів

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:24 12.02.2024
Порхун вважає першочерговим завданням на посаді в.о. міністра ветеранів налагодження комунікації з ветеранською спільнотою

Порхун вважає першочерговим завданням на посаді в.о. міністра ветеранів налагодження комунікації з ветеранською спільнотою

19:26 06.02.2024
Верховна Рада розгляне звільнення Лапутіної з посади міністра ветеранів 7 лютого

Верховна Рада розгляне звільнення Лапутіної з посади міністра ветеранів 7 лютого

20:38 05.02.2024
Зеленський: Посилення політики ветеранів - питання менеджменту

Зеленський: Посилення політики ветеранів - питання менеджменту

17:52 05.02.2024
Лапутіна подала у відставку з посади міністра у справах ветеранів

Лапутіна подала у відставку з посади міністра у справах ветеранів

10:26 30.01.2024
За підтримки Мінветеранів підготовлено посібник "Як досягти кар'єрного успіху після військової служби"

За підтримки Мінветеранів підготовлено посібник "Як досягти кар'єрного успіху після військової служби"

14:23 26.01.2024
У Мінветеранів працюють над новим законом про засади державної ветеранської політики

У Мінветеранів працюють над новим законом про засади державної ветеранської політики

18:34 22.01.2024
Лапутіна: Я від чиновників не чула жодної пропозиції піти у відставку

Лапутіна: Я від чиновників не чула жодної пропозиції піти у відставку

13:52 10.01.2024
У Мінветеранів визначили 30 учасників збірної на United States Air Force Trials 2024 року

У Мінветеранів визначили 30 учасників збірної на United States Air Force Trials 2024 року

18:07 08.12.2023
Мінветеранів спростовує інформацію про те, що депутати направили Шмигалю звернення про відставку міністерки Лапутіної

Мінветеранів спростовує інформацію про те, що депутати направили Шмигалю звернення про відставку міністерки Лапутіної

18:48 20.11.2023
Майже кожен другий ветеран вважає, що суспільство не поважає його, а держава не виконує своїх зобов'язань

Майже кожен другий ветеран вважає, що суспільство не поважає його, а держава не виконує своїх зобов'язань

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Державний оператор тилу змінив вимоги до держзакупівель продуктів харчування для ЗСУ

Союзники по НАТО допомагають Україні зміцнювати оборонну промисловість - Столтенберг

В Авдіївці передбачено запасні логістичні шляхи, якщо буде перерізано основний - спікер ОСУВ "Таврія"

Окупанти минулої ночі кілька разів обстрілювали житлові квартали Херсона, пошкоджено житлові будинки й 2 теплотраси

НАБУ заявило про виявлення фактів корупційної схеми, що дає змогу завищувати ціни на окремі продукти під час закупівель для армії

ОСТАННЄ

ДТЕК відновив десятий енергоблок після масованих обстрілів минулої зими

У Чернігові внаслідок вибуху в автомобілі постраждали двоє людей

По операційній зоні ОСУВ "Таврія" росіяни завдали найбільше авіаударів від початку року - Тарнавський

Державний оператор тилу змінив вимоги до держзакупівель продуктів харчування для ЗСУ

Союзники по НАТО допомагають Україні зміцнювати оборонну промисловість - Столтенберг

Столтенберг: Безпосередньої загрози союзникам з боку РФ немає

Рада Україна-НАТО обговорить подальшу підтримку України у відбитті російської агресії

Похмура погода, місцями з дощем або мокрим снігом прогнозується в Україні в четвер

Передано до суду справу стосовно депутата від "ОПЗЖ" за ухилення від військової служби та шахрайство

В Авдіївці передбачено запасні логістичні шляхи, якщо буде перерізано основний - спікер ОСУВ "Таврія"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА