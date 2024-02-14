До робочих груп Мінветеранів мають бути залучені спеціалісти у ветеранській сфері, з досвідом і реалізованими проєктами

В. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун заявляє, що до робочих груп відомства мають бути залучені спеціалісти у ветеранській сфері, з досвідом і реалізованими проєктами.

"Хочу прокоментувати ситуацію з особою, яка сповідувала любов до всього російського. Мова піде про Гордія Бєлова. Свого часу цю людину включили до робочої групи з напрацювання стандартів для "помічника ветерана". Після суспільного резонансу, що ця людина постійно перебувала запрошеним гостем на російських телеканалах аж до повномасштабного вторгнення, його виключили зі складу робочої групи, проте ніхто й ніяк не прокомунікував цю ситуацію... Я досі не можу зрозуміти, як людину з такими зв'язками з країною-ворогом могли допустити до робочої групи. Усі дані про нього і його життя є у відкритому доступі. Це неприпустимо", - написав Порхун у фейсбуці.

У зв'язку з цим в. о. міністра наголосив, що не дозволить, щоб у Мінветеранів працювали люди, які поділяють "теплі почуття до ворога".

"До робочих груп мають бути залучені спеціалісти у ветеранській сфері, з досвідом і реалізованими кейсами. Не теоретики, а дійсно ті, хто знає, як це працює", - наголосив він.