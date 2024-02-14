Події

10:38 14.02.2024

Ексклюзивні палеонтологічні зразки намагалися відправити з України за кордон у посилці

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Митники запобігли спробі незаконного пересилання з України до Тайваню в міжнародному поштовому відправленні стародавніх скам'янілостей (фосилій), повідомляє пресслужба Державної митної служби України.

"Під час митного огляду міжнародного поштового відправлення з Тернополя посадовці митниці виявили камені з ознаками старовини й химерними обрисами та припустили, що вони можуть мати давнє походження. Відтак скам’янілості скерували до Національного науково-природничого музею НАН України для проведення експертизи", - ідеться в повідомленні пресслужби.

Як повідомляється, експерти визначили, що скам'янілості є плитками червоного пісковику раннього девону (геологічний період палеозойської ери) з панцирами "риб" Protopteraspis двох видів, а також слабко зцементований вапняк з цілим крабом Daira speciose та черепашкою червоного молюска Halyotis sp.

Фахівці музею також встановили, що це - оригінальні фосилії, знайдені на Поділлі, в басейні річки Дністер. Геологічний вік трьох із них становить близько 400 млн років, а двох інших, краба та молюска - 10-20 млн років. Виявлені скам'янілості є ексклюзивними з точки зору палеонтології. Вони мають культурну та наукову цінність як геологічна спадщина.

Як зазначається, згідно з українським законодавством, на вивезення культурних цінностей за кордон потрібні дозвільні документи, а їх митникам не надали.

"Стосовно громадянина, який відправляв ексклюзивні палеонтологічні зразки за кордон, Київська митниця склала протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України. Палеонтологічні цінності вилучено", - зазначено в повідомленні.

Теги: #контрабанда #держмитслужба

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