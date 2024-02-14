Автоматизована система реєстрації гумдопомоги довела свою ефективність - Мінсоцполітики

Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович заявляє, що автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги за перші два місяці роботи вже довела свою ефективність.

"За перші два місяці роботи вона вже довела свою ефективність. Разом із ключовими стейкхолерами ми окреслили ці вектори та визначили конкретні кроки до позитивних змін у сфері гуманітарної допомоги", - написала Жолнович у фейсбуці за результатами семінару в "Аспен Інститут Київ".

За її словами, серед позитивних змін: загальне впорядкування нормативної бази, системна робота з міжнародними донорами, розбудова екосистеми надання гуманітарної допомоги на рівні громад; верифікація надавачів і одержувачів допомоги, моніторинг, систематизація процесів; напрацювання інструментів швидкого й ефективного реагування.

"Щиро вірю, що комплексна державна політика та спільне розуміння правил гри всіх учасників цього масштабного руху допоможуть нам досягати ефективного реагування. Адже за кожною інновацією та позитивною зміною - життя і добробут українців", - підсумувала вона.

Як повідомлялося, у вересні 2023 року Міністерство соціальної політики повідомило про зміну правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги з 1 грудня 2023 року. Зокрема, за допомогою вебплатформи "Автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги", організації, які мають намір ввезти гумдопомогу, зможуть зареєструватися, авторизуватися на сайті, сформувати й подати декларацію, яку шляхом інформаційного обміну буде направлено на митницю.

У листопаді 2023 року Кабмін продовжив можливість використання паперових декларацій для ввезення гуманітарної допомоги в Україну до 1 квітня 2024 року.

13 грудня 2023 року Мінсоцполітики затвердило склад робочої групи щодо змін у сфері гуманітарної допомоги.