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19:48 13.02.2024

Зеленський анонсував посилення РЕБ і дронами авдіївського, куп'янського та лиманського напрямків фронту

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Зеленський анонсував посилення РЕБ і дронами авдіївського, куп'янського та лиманського напрямків фронту

Президент України Володимир Зеленський анонсував посилення Сил оборони на авдіївському, куп'янському та лиманському напрямках фронту засобами РЕБ і дронами.

"Фронт, і зокрема Авдіївка, Куп'янськ, Лиман. Максимум уваги, максимум підтримки. (...) Буде посилення дронами, РЕБ. Командні позиції будуть теж зміцнені. Пізніше буде докладна доповідь", - заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

За словами глави держави, новопризначений головнокомандувач Олександр Сирський і міністр оборони Рустем Умєров уже відвідали найбільш гарячі точки фронту й доповіли про ситуацію.

"(Вони - ІФ-У) вирішують наявні проблеми: комплектація підрозділів, зміцнення, управління", - зазначив президент.

 

Теги: #фронт #озброєння

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