Події

12:38 13.02.2024

Настоятеля храму Дніпропетровської єпархії УПЦ (МП), який підтримав агресію РФ, засуджено до п'яти років в'язниці

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За матеріалами Служби безпеки України суд засудив до реального 5-річного терміну в'язниці клірика УПЦ (МП) у Дніпропетровській області, який закликав вірян допомагати окупантам.

"Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав настоятель храму Дніпропетровської єпархії УПЦ (МП), який підтримав агресивну війну проти України. Під час проповідей він виправдовував повномасштабне вторгнення рф та захоплення частини території України", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією української спецслужби, під час особистих розмов із парафіянами клірик переконував їх виїжджати до Росії або до тимчасово окупованих регіонів нашої держави, щоб допомагати окупантам.

"Разом з цим протоієрей очікував на захоплення Дніпропетровщини, про що неодноразово висловлювався під час спілкування з місцевими жителями", - наголошується в повідомленні.

Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта та у вересні 2022 року затримали його у власному будинку. Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти підривної діяльності клірика на користь країни-агресора.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) і призначив йому п'ять років в'язниці.

Вирок суду набув законної сили.

Розслідування проводили слідчі СБУ в Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.

 

Теги: #сбу #упц_мп

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