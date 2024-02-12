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16:53 12.02.2024

Правоохоронці повідомили про підозру офіцеру Росгвардії, який катував цивільних в аеропорту Гостомеля

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Українські правоохоронці повідомили про підозру офіцеру Росгвардії в триманні та катуванні цивільних у морозильних камерах аеропорту Гостомеля, повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

"За даними слідства, під час окупації Гостомеля у березні 2022 року підозрюваний спільно з підлеглими утримували на території авіаційного підприємства близько 100 осіб. Їх тримали у трьох непрацюючих морозильних камерах. У найменшій площею 6 кв. м перебувало 15 осіб, у найбільшій - близько 30 і більше. Серед утримуваних були як цивільні, так і військовополонені. Люди не мали необхідної медичної допомоги та достатнього харчування. Більшість з них постійно знаходилась із зав’язаними очима", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що температура цих приміщень була дуже несприятливою для перебування. Крім того, у них відсутні вентиляція, світло, місця для сну й туалети.

"Утримуваних били руками, ногами, прикладом автоматичної зброї. Катували електричним струмом, позбавляли повітря, одягнувши на голову поліетиленовий пакет, та імітували розстріл. Цими забороненими методами окупанти намагались отримати від потерпілих інформацію про військово-політичне керівництво України, Збройні сили України та осіб, які брали участь в АТО/ООС", - повідомляють правоохоронці.

За підсумками розслідування за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури заступнику командира з роботи з особовим складом загону мобільного особливого призначення "Ратибор" управління Росгвардії по Красноярському краю повідомлено про підозру в порушенні законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).

Теги: #правоохоронці #підозра #воєнні_злочини

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