Першочергові кроки допомоги Україні стануть темою 7-го Українського ланчу YES та Фонду Пінчука під час Мюнхенської конференції з безпеки

Результат війни Росії проти України залежить від рішень, які союзники України ухвалять зараз, найближчими місяцями, чи зможуть вони вчасно та швидко ухвалити рішення про надання Україні достатньої підтримки, ці теми обговорять учасники 7-го Українського ланчу під час Мюнхенської конференції з безпеки, який проведуть YES і Фонд Віктора Пінчука 17 лютого.

"Дискусія під час українського ланчу зосередиться на тому, що потрібно зробити саме зараз. Як забезпечити необхідну підтримку в нестабільному глобальному середовищі, коли багато прихильників України захоплені внутрішніми політичними проблемами?" - йдеться в анонсі ланчу, який відбудеться під назвою "2024 - у наших руках".

Участь у дискусії візьмуть президент Чехії Петр Павел, прем'єри Естонії Кая Каллас, Бельгії Александер де Кроо і Данії Метте Фредеріксен, штатна авторка видання The Atlantic Енн Епплбом, держсекретар США в 2009-2013 рр., професор Школи міжнародних і громадських відносин Гілларі Клінтон, голова правління KKR Global Institute, ексдиректор ЦРУ США та колишній командувач американських і коаліційних збройних сил в Іраку та Афганістані Девід Петреус.

В останні п'ять десятиліть Мюнхенська конференція з безпеки стала головним світовим форумом для обговорення безпекової політики. Щороку в лютому в ній беруть участь понад 500 високопосадовців з усього світу – зокрема керівники держав, міністри, провідні діячі міжнародних і неурядових організацій, а також впливові представники бізнесу, засобів масової інформації, академічних кіл і громадянського суспільства, - щоб долучитися до активного обговорення сучасних і майбутніх викликів у безпековій сфері.