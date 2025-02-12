Інтерфакс-Україна
Події
11:33 12.02.2025

Келлог, президент Естонії, прем'єри Данії та Хорватії будуть на Українському ланчі в Мюнхені 15 лютого

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Ялтинська європейська стратегія (YES) та Фонд Віктора Пінчука проведуть 15 лютого 2025 року під час Мюнхенської конференції з безпеки 8-й Український ланч на тему "Your country first — win with us" ("Твоя країна понад усе – перемагай з нами").

Як повідомляє пресслужба фонду у середу, учасниками українського ланчу стануть спецпредставник президента США з питань України та РФ Кіт Келлог, президент ЕстоніїАлар Каріс, прем'єр-міністерка Королівства Данія Метте Фредеріксен, прем'єр-міністр Республіки Хорватія Андрей Пленкович, спецпредствник президента США з особливих доручень Річард Ґренелл, директор Об'єднаного штабу планування та командування, керівник україно-німецького ситуаційного центру при Міністерстві оборони Німеччини Крістіан Фройдінг, президент Ради Фонду Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер, партнер KKR та голова Глобального інституту KKR Девід Петреус та інші почесні гості .

"Дискусія під час Українського ланчу в Мюнхені зосередиться на тому, як наблизити перемогу України в умовах мінливого світу, зокрема в контексті трирічної оборони, можливої зміни стратегії нової адміністрації США та життєво важливих інтересів Заходу і світу щодо підтримки України", - йдеться в повідомленні.

Модераторкою дискусії буде головна редакторка журналу The Economist Занні Мінтон Беддос.

Онлайн-трансляція Українського ланчу розпочнеться о 13:30 (GMT+1) 15 лютого 2025 року на YouTube-каналі Фонду Віктора Пінчука.

Український ланч у Мюнхені вже ввосьме стане платформою для обговорення безпекової ситуації в Україні та її наслідків для Європи й міжнародного порядку світовими та українськими лідерами думок. У попередні роки участь у дискусіях брали президент України Володимир Зеленський, Президент Чехії Петр Павел, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, віцепрем'єр-міністерка Канади Христя Фріланд, прем'єр-міністр Албанії Еді Рама, Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас, прем'єр-міністерка Фінляндії (2019-2023) Санна Марін та низка експертів, як-то: Девід Петреус, Роберт Гейтс, Занні Мінтон Беддоус, Енн Епплбом, Джеймс Меттіс та інші.

Протягом останніх шести десятиліть Мюнхенська конференція з безпеки (МКБ) стала головним світовим форумом для обговорення політики безпеки. Щороку в лютому в ній беруть участь понад 500 високопосадовців з усього світу — з-поміж них керівники держав, міністри, провідні діячі міжнародних та неурядових організацій, а також впливові представники бізнесу, засобів масової інформації, академічних кіл і громадянського суспільства – аби долучитись до активного обговорення сучасних і майбутніх викликів у сфері безпеки.

Теги: #ланч #фонд_пінчука #yes

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