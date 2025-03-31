Інтерфакс-Україна

Події

10:19 31.03.2025

Мер Дніпра Філатов задекларував 36,9 млн грн доходів за 2024 рік

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Мер Дніпра Філатов задекларував 36,9 млн грн доходів за 2024 рік

Дніпровський міський голова Борис Філатов зазначив 36 млн 928 тис. 388 грн доходів в електронній декларації про майно та доходи за 2024 рік.

Зокрема, за 2024 рік заробітна плата становила 390 949 грн, дохід від надання майна в оренду - 1 447 846 грн, дохід від продажу повітряного засобу - 35 017 110 грн, банківські проценти - 72 483 грн, а дружина задекларувала 1 114 690 грн доходів.

Крім того, він зазначив у декларації 360,8 тис. грн і 847,8 тис. доларів на банківських рахунках, 180 тис. грн і 469 тис. доларів готівкою, а дружина - 765,5 тис. грн і 9,3 тис. євро на банківських рахунках, 55 тис. грн і 28 тис. доларів готівкою.

Згідно з декларацією, Філатов володіє квартирою (279,6 кв. м) і 33,33% десяти паркомісць (21,5, 20,5, 20,5, 15,2, 15,2, 23,2, 23,2, 22,2, 23 і 30,5 кв. м), 33,33% нежитлового приміщення (1 838 кв. м) в Дніпрі, житловим будинком з господарськими будівлями (1 395 кв. м) і двома земельними ділянками (6 тис. і 1,2 тис. кв. м) в Підгородному Дніпропетровської області, нежитловою будівлею (426,3 кв. м) в Сімеїзі (Крим), а також орендує ділянку (200 кв. м) в в Сімеїзі. Дружина володіє квартирою (212,5 кв. м) і місцем на паркінгу (16 кв. м) в Києві, квартирою (824,5 кв. м), 16,66% двух земельних ділянок (1 378 і 442 кв. м), двома нежитловимм примущеннями (113,7 і 376,7 кв. м) в Дніпрі, житловим будинком з господарськими будівлями (462,4 кв. м) і трьома ділянками (1 632, 11 872 і 87 кв. м) в Орлівщині Дніпропетровської області, 33,33% бази сімейного відпочинку (2 026,9 кв. м) в Підгородному Дніпропетровської області, а також орендує  квартиру (115 кв. м) в Італії. Крім того, родина користується земельною ділянкою (22 тис. кв. м) в Підгородному Дніпропетровської області,

Мер Дніпра володіє п'ятьма автомобілями: Mercedes S600L 2012 р.в., Jaguar XJS Convert 1989 р.в., Mercedes-Benz 200 1969 р.в., Dodge RAM 2008 р.в., РАФ 22031 1988 р.в., трьома мотоциклами: Triumph Scrambler 2006 р.в., Honda XR250 1999 р.в., Harley-Davidson Cvose Street Glide 2010 р.в., два водних засоби: BRP RXP X RS 2008 р.в., Парусно-моторне судно "Русич" 2006 р.в., а також має право на користування автомобілем Toyota Land Cruiser 200 2019 р.в., а дружина володіє трьома автомобілями Porsche Panamera 2012 р.в., Porsche Cayenne 2008 р.в., Porsche Carrera 911 2007 р.в.

Серед іншого Філатов указав в декларації п'ять годинників (Breguet, Cartier, Officine Panerai, Audemars Piguet, Atmos), колекцію японського мистецтва (нецке, окімоно, інро, укійо-е, кагамібута, айкуті, танто, цуба, урусі, японські ламінарні обладунки. Усього - 191 шт. Оціночна вартість колекції 50,8 8 млн грн), предмет колекціонування (легковий автомобіль Toyota Land Cruizer FJ140, рік виготовлення 1963), предмет колекціонування (легковий автомобіль DeLorean DMC-12, рік виготовлення: 1981), предмет колекціонування (мотоцикл з коляскою BMW R27, рік виготовлення: 1961), куртку Billionaire, квиток на суборбітальний політ в космос Virgin (вартість 1,4 млн грн), а дружина - два кольє, каблучку з діамантом, дві пари сережок Cartier, каблучка зі смарагдами і дві шуби.

Крім того, він є власником 100 акцій ВАТ "Тернопільобленерго", 62,4 млн акцій ПАТ "ІВП "Енергія", 100 акцій ПАТ "Львівобленерго", 100 акцій ПАТ "Полтаваобленерго", 50 акцій ПАТ "Чергігівобленерго", 20 акцій ПРАТ "Мода-сервіс" і 12,5 тис. акцій ВАТ "Обленерговидобування", а дружина є власницею 100% ТОВ "Спорт Дніпро" і 60% ТОВ "Старт Івент".

Також Філатов володіє знаком для товарів і послуг "Чемергес", а дружина - знаком для товарів і послуг "Марина Филатова, М.Ф., Maryna Filatova, M.F.", авторським правом на збірку творів образотворчого мистецтва "Графічні зображення з включенням словосполучення DNIPRO MARATHON (Збірка DNIPRO MARATHON)" і збірку творів образотворчого мистецтва "Графічні зображення з включенням словосполучення START DNIPRO (Збірка START DNIPRO)".

Як повідомлялося, Філатов задекларував 1,8 млн грн доходів за 2023 рік.

Теги: #філатов #декларація

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