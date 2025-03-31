Інтерфакс-Україна

Події

09:24 31.03.2025

Уночі збито 57 зі 131 ворожих БпЛА, 45 безпілотників-імітаторів локаційно втрачено

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Уночі збито 57 зі 131 ворожих БпЛА, 45 безпілотників-імітаторів локаційно втрачено

Російські окупанти атакували територію України в ніч на понеділок 131 дронами, 57 з них збито, 45 дронів-імтаторів локаційно втрачений без негативних наслідків, повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни. 45 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

За інформацією Повітряних Сил, у ніч на 31 березня 2025 року (із 20:00 30 березня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М із Курської обл. — РФ, 131-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Донеччина, Харківщина, Київщина та Житомирщина.

Теги: #атака_бпла_рф

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