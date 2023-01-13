Фонд Віктора Пінчука представить виставку та дискусійну програму в рамках проєкту Ukraine is You у Давосі на ВЕФ-23

Фонд Віктора Пінчука та PinchukArtCentre у співпраці з Офісом президента України представить Проект Ukraine is You під час Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі 17 січня.

Згідно з пресрелізом, пряма трансляція відкриття проєкту Ukraine is You буде доступна за посиланням 17 січня об 11:30 кв.

Спікером на відкритті Ukraine is You будуть Анджей Дуда – президент Польщі; Пекка Хавісто – міністр закордонних справ Фінляндії; Віктор Пінчук – засновник однойменного Фонду; Андрій Єрмак – керівник Офісу президента України; Іван Федоров – мер Мелітополя; Дар'я Герасимчук – уповноважена президента України з прав дитини; Олександр Радчук - підліток, який перебував у російському фільтраційному таборі; Ольга Цилінка – волонтер із Херсона та її син.

Модеруватиме відкриття артдиректор PinchukArtCentre Бйорн Гельдхоф.

Проєкт Ukraine is You триватиме з 17 до 19 січня за адресою Promenade 59, Давос, у спільному просторі з Українським домом у Давосі.

Іншою частиною проєкту Ukraine is You буде триденна дискусійна програма, яка поєднує міжнародних мислителів, експертів та свідків подій з України. Вони обговорюватимуть напад Росії на Україну, російські військові злочини, а також потенційні можливості захисту та відновлення життя та свободи.

Окрім проєкту Ukraine is You, цього року Фонд Віктора Пінчука 19 січня проведе дискусію під час традиційного "Українського сніданку" та виступить співорганізатором "Українського дому" у Давосі.