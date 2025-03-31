Глави Міноборони України і Нідерландів обговорили посилення безпеки у повітрі, на морі та співпрацю в ОПК

Міністр оборони України Рустем Умєров у Києві в понеділок провів зустріч з очільником Міноборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом.

Умєров повідомив, що Нідерланди додатково виділили EUR3,5 млрд, з яких значна частина буде спрямована на надання безпекової допомоги Україні вже у 2025 році.

"Серед ключових тем перемовин — посилення безпеки у повітрі й на морі. F-16 від Нідерландів уже захищають українське небо, а ми продовжуємо нарощувати спроможності Повітряних Сил. Окремо зосередились на співпраці в оборонно-промисловому секторі. Нідерланди підтримують проєкт "Лінія дронів" та інвестують в українське виробництво. Запрошуємо нідерландські компанії до спільних проєктів в ОПК. Водночас Україна готова інвестувати у партнерські ініціативи в Нідерландах", - написав Умєров на сторінці у Facebook.

Окрім того, сторони обговорили цифровізацію Сил оборони України, оскільки Нідерланди є активним учасником ІТ-коаліції, яка відіграє "важливу роль у трансформації нашого війська".

За підсумками зустрічі сторони підписали Лист про наміри щодо підвищення ефективності співпраці в оборонних закупівлях.

Умєров подякував міністру, уряду та народу Нідерландів за рішучу підтримку.

"Дякую міністру Брекельмансу за змістовний діалог, візит до України та чітку позицію", - акцентував очільник Українського оборонного відомства.