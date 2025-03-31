Інтерфакс-Україна

Події

10:12 31.03.2025

ГУР та ЦПД оприлюднили дані щодо 11 російських пропагандистів

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ГУР та ЦПД оприлюднили дані щодо 11 російських пропагандистів

Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) та Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони (ЦПД при РНБО) оприлюднили дані щодо 11 російських пропагандистів, які поширюють кремлівські наративи та виправдовують війну проти України.

"До переліку увійшли представники пропагандистських медіа, воєнні кореспонденти та наближені до влади рф особи, зокрема засновник "Ізборського клубу" віталій авєр’янов, воєнкори юрій котьонок і дєніс кулага, ведуча "пєрвого канала" єкатеріна андрєєва та керівники російських пропагандистських телеканалів "спас" і "звєзда", - йдеться у повідомленні ГУР МО в понеділок.

Як зазначається, ці особи відіграють "ключову роль" в інформаційній війні РФ, поширюючи дезінформацію серед міжнародної аудиторії та виправдовуючи агресивні дії Кремля проти України.

В ГУР нагадали, що загалом у розділі "Рупори кремля" на порталі War&Sanctions міститься інформація про 94 представників російської пропагандистської машини.

Теги: #перелік #цпд #пропаганда_рф #гур_мо

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