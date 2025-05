Фонд Пінчука представив виставку Your Country First — Win With Us на Мюнхенській конференції з безпеки

З'явилася надія на докладання серйозних зусиль для доведення цієї війни до мирного завершення, але не дуже хороша новина полягає в тому, що деякі з нас не впевнені, що наші погляди будуть повністю враховані в процесі, сказав президент наглядової ради Фонду Мюнхенської конференції з безпеки (MSC) Вольфґанґ Ішинґер на відкритті 14 лютого на MSC виставкового проєкту Your Country First — Win With Us.

"У 2025 році наш меседж такий: "У найглибших інтересах національної безпеки країн світу — не дати нашому божевільному, неконтрольованому ворогу перемогти в Україні. Це в інтересах світових лідерів". Ми хочемо донести це повідомлення західним політикам, які впливають на прийняття рішень", – зазначив засновник групи EastOne Віктор Пінчук, чий фонд спільно з PinchukArtCentre у партнерстві з Офісом президента України виступив організатором цієї виставки.

Виставка гостро та емоційно зображує переломний момент світової історії, наживо демонструючи, яке майбутнє чекає на світ, якщо російську агресію в Україні не зупинити негайно.

Ішинґер, який очолює Мюнхенську конференцію з безпеки вже майже 20 років, наголосив, що цьогорічна Мюнхенська конференція є справді історичною подією.

Пінчук звернув увагу на роботу Олексія Сая "Воля" та символічність цього слова, що означає водночас і свободу, і рішучість. "Маймо волю захищати свободу разом з українцями", – закликав він учасників конференції.

Державний міністр і трансатлантичний координатор МЗС Німеччини Тобіас Лінднер підкреслив, що це не просто повномасштабне вторгнення в сусідню країну, це питання світової безпеки. "Те, як закінчиться ця війна, матиме серйозні наслідки для безпеки всіх нас у всьому світі, особливо тут, в Європі. Ми теж хочемо миру. Ми віддані миру. Але справедливому і тривалому миру", – заявив міністр.

За його словами, необхідно забезпечити присутність України за столом переговорів в якомога сильнішій позиції.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна застеріг від повторення помилок минулого, які призвели до Другої світової війни, вказавши на певні паралелі з Мюнхенською угодою 1938 року.

"Використаймо цей історичний момент для забезпечення справжнього миру, не просто припинення вогню, а для досягнення тривалого й справедливого миру, а також побудови міцної й довготривалої архітектури безпеки в Європі", — закликав він.

Бойовий медик та військовий психолог бригади "Лють" Національної поліції України Ксенія Долідзе звернулася до партнерів підтримати Україну, бо перемога України — в їхніх інтересах.

У межах виставки Your Country First — Win With Us представлені роботи провідних міжнародних та українських художників. Серед них, у тому числі, монументальне відео Давіда Клербоута "Пташина клітка", який переносить глядачів у класичний європейський сад і маєток, але ця ідилічна сцена переривається мовчазним вибухом: мир і добробут зазнають руйнації.

Ярема Малащук та Роман Хімей задокументували прибуття евакуаційних потягів із пораненими солдатами. Це відлуння світових воєн та водночас нагадування іноземному глядачу про українські реалії та можливі загрози Європі, якщо Україна зазнає поразки.

Вперше виставку було презентовано в Давосі під час Щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у січні 2025 року.