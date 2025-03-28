Інтерфакс-Україна

Події

12:17 28.03.2025

РФ вчергове обстріляла об'єкти "Нафтогазу"

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РФ вчергове обстріляла об'єкти "Нафтогазу"

Росія вже увосьме за цей рік та у вісімнадцятий раз з початку повномасштабної війни нанесла комбіновану атаку на обʼєкти групи "Нафтогаз".

"Важливо, що постраждалих немає. При цьому пошкоджено газовидобувні потужності", - повідомила група в Телеграм-каналі у п'ятницю.

За словами очільника "Нафтогазу" Романа Чумака, фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків та оцінкою пошкоджень.

"Черговий обстріл – це не просто атака на нашу інфраструктуру, а спроба підірвати енергетичну стабільність країни. Відновлення розпочнеться негайно, щоб гарантувати безперебійне газопостачання", - зазначив він.

Як повідомлялося з посиланням на пресслужбу Повітряних сил Збройних сил України, російські окупанти атакували територію України в ніч на п’ятницю 163 дронами, 89 з яких було збито, 51 дрон-імітатор локаційно втрачено без негативних наслідків.

Внаслідок атаки постраждали Харківська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська, Одеська, Миколаївська та Запорізька області.

Теги: #атака_бпла_рф #нафтогаз

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