Інтерфакс-Україна

Події

13:01 28.03.2025

Онлайн-продаж квитків "УЗ" працює з перебоями через значне навантаження

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Онлайн-продаж квитків "УЗ" працює з перебоями через значне навантаження
Фото: Укрзалізниця

Система онлайн-продажу залізничних квитків АТ "Укрзалізниця" ("УЗ") працює з перебоями через підвищене навантаження, повідомила пресслужба компанії.

"Через підвищене навантаження на систему онлайн-продажу "Укрзалізниці" можуть виникати збої в роботі застосунку та сайту продажу квитків", – повідомляється в її Телеграм-каналі в п'ятницю.

Аби збалансувати попит, "УЗ" відкриває додаткові каси на залізничних вокзалах міст з найбільшим пасажиропотоком.

У Києві наразі працюють 27 кас: 25 — на Центральному вокзалі та дві додаткові — на Південному. Посилено й касові зони у Львові: зараз на вокзалі працюють уже 10 кас, повідомили в "УЗ".

Ба більше, у касових залах продовжують працювати вокзальні "янголи", які консультують пасажирів із питань придбання, повернення квитків та посадки на поїзд.

Зранку про труднощі з придбанням залізничних квитків через відновлений після кібератаки онлайн-сервіс повідомила низка ЗМІ. Зокрема, користувачі скаржилися на повідомлення про перевантаження сервісу при спробі придбати квиток у застосунку.

В четвер "УЗ" повідомляла про можливі тимчасові технічні перебої в роботі систем онлайн-продажів квитків, зокрема про можливі труднощі в роботі застосунку після відновлення.

Також, в четвер о 6-й ранку "УЗ" повідомила, що за 89 годин безперервної роботи після масштабної кібератаки атаки на ключові операційні системи залізниці їх вдалося частково відновити. На першому етапі працюватиме тільки базовий функціонал: продаж та повернення квитків на всі напрямки глибиною 20 діб, уточнили тоді в компанії.

Як відомо, масштабний серверний збій, про який вперше було заявлено о 8:14 ранку 23 березня, стався через таргетовану кібератаку.

Теги: #продаж #укрзалізниця #онлайн #перебої

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