Уряд націлений досягнути консенсусу по угоді щодо мінералів з США та закликає до того утриматися від її коментарів

Уряд України отримав від США текст угоди про корисні копалини, опрацьовує його, намагатиметься досягнути консенсусу з американськими партнерами, а до того вважає шкідливим її коментувати, заявили перша віце-прем'єрка Юлія Свириденко.

"Це робоча версія, яка, по суті, відображає позицію юридичних американських радників. Ми формуємо свою позицію і зараз процес також формалізований", - сказала вона у Верховній Раді на часу уряду згідно трансляції, яку веде депутат Олексій Гончаренко.

"Коли буде необхідно, ми звичайно вийдемо з консультації до Верховної Ради. ...будь-які публічні дискусії наразі щодо тексту цієї угоди ... завдають тільки шкоди перемовинам і нам заважають вести конструктивну дискусію з американськими партнерами", - підкреслила Свириденко.

За її словами, як тільки буде досягнути консенсус, уряд обов'язково вийде з публічної позицією до депутатів Верховної Ради.