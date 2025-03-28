Інтерфакс-Україна

Події

11:17 28.03.2025

Уряд націлений досягнути консенсусу по угоді щодо мінералів з США та закликає до того утриматися від її коментарів

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Уряд націлений досягнути консенсусу по угоді щодо мінералів з США та закликає до того утриматися від її коментарів

Уряд України отримав від США текст угоди про корисні копалини, опрацьовує його, намагатиметься досягнути консенсусу з американськими партнерами, а до того вважає шкідливим її коментувати, заявили перша віце-прем'єрка Юлія Свириденко.

"Це робоча версія, яка, по суті, відображає позицію юридичних американських радників. Ми формуємо свою позицію і зараз процес також формалізований", - сказала вона у Верховній Раді на часу уряду згідно трансляції, яку веде депутат Олексій Гончаренко.

"Коли буде необхідно, ми звичайно вийдемо з консультації до Верховної Ради. ...будь-які публічні дискусії наразі щодо тексту цієї угоди ... завдають тільки шкоди перемовинам і нам заважають вести конструктивну дискусію з американськими партнерами", - підкреслила Свириденко.

За її словами, як тільки буде досягнути консенсус, уряд обов'язково вийде з публічної позицією до депутатів Верховної Ради.

Теги: #свириденко #угода #уряд

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