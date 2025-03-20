У Києві презентують виставку дитячих робіт, натхненних творчістю Ольги Рапай

"Дивовижний світ Ольги Рапай" - так назвали виставку, яка відкриється у Київському палаці дітей на юнацтва 21 березня о 16:00.

Творчість керамістки та художниці Ольги Рапай – невичерпне джерело натхнення для всіх поколінь, але особливо її роботи пробуджують бажання творити світ фантазій у дітей.

Гурток "Художня кераміка" відділу візуального мистецтва Київського Палацу дітей та юнацтва під керівництвом Олени Рум'янцевої з натхненням працював над відтворенням образів видатної української скульпторки-керамістки Ольги Рапай.

"Її світ – це гротескні, яскраві персонажі, які дарують усмішку і водночас відкривають прості, але глибокі філософії й вчать бачити прекрасне у звичайному", - зазначають організатори експозиції дитячих робіт.

Діти поринули в теми, що були близькі мисткині: дружба, колядники, барвистий цирк, казкові сюжети народів світу.

Юні українці не просто відтворювали форми, а й передавали характер, емоції та атмосферу, які вкладала у свої роботи Ольга Рапай.

Результатом спільної творчості і стала виставка дитячих та викладацьких робіт, що відкрила для юних митців дивовижний світ кераміки, сповнений радості, теплоти та художнього самовираження.

В рамках заходу Асоціація мистецтвознавців, експертів, оцінювачів та реставраторів, Національний музей українського народного декоративного мистецтва, а також Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв презентують нову народну премію у галузі декоративного мистецтва.