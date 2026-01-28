Бобові у кормах для котів і собак: користь чи прихована загроза?

Сучасні виробники кормів для домашніх тварин постійно вдосконалюють рецептури, прагнучи зробити харчування максимально безпечним і корисним. Індустрія не стоїть на місці: проводяться наукові дослідження, тестування на практиці, залучаються ветеринари, дієтологи та цілі наукові центри, які працюють над оптимальним раціоном для собак і котів.

Звісно, у такій масштабній сфері неможливо уникнути помилок або суперечок. Деякі інгредієнти викликають дискусії, формули кормів переглядаються та коригуються. Виробники змушені швидко реагувати на нові відкриття, адже головна мета — не нашкодити тваринам, а навпаки, покращити їхнє здоров'я та якість життя.

Більшість компаній розуміють свою відповідальність перед власниками та їхніми улюбленцями. Теорії змов про «небезпечні секретні склади» найчастіше не мають під собою реальних доказів. Достатньо подивитися на статистику: середня тривалість життя домашніх тварин за останні десятиліття суттєво зросла. Перехід на збалансовані промислові корми дозволив котам і собакам жити приблизно в півтора раза довше, ніж раніше.

Ринок постійно розширюється: з’являються нові лінійки, спеціалізовані раціони, альтернативні формули. Кожна інновація викликає обговорення серед власників тварин, і це цілком нормально — відповідальні господарі хочуть розуміти, чим саме вони годують своїх улюбленців.

Беззернові корми: мода чи реальна користь?

Популярність беззернових кормів почала стрімко зростати на початку 2000-х років. Основною причиною стали численні випадки алергічних реакцій на зернові компоненти, особливо у собак. Хоча й серед котів, особливо породистих, також зустрічається непереносимість глютену.

Спочатку вчені висунули ідею повністю виключити вуглеводи з раціону, адже дикі предки собак і котів харчувалися переважно м’ясом. Проте подальші дослідження показали, що за роки життя поруч із людиною організм домашніх тварин адаптувався і навчився перетравлювати певну кількість вуглеводів.

Тому зернові інгредієнти почали замінювати альтернативними джерелами енергії — картоплею та бобовими культурами.

Які бобові додають у корми?

Найчастіше у складі кормів можна зустріти горох, нут, сочевицю. Рідше використовують квасолю або інші види бобових. У деяких формулах вони доповнюють основний вуглеводний компонент (наприклад, картоплю), а в інших повністю замінюють зернові культури.

Чим корисні бобові у кормах?

Головна перевага бобових — високий вміст поживних речовин. У середньому вони містять близько 20% білка, що майже вдвічі більше, ніж у більшості зернових. При цьому рівень жирів у них невисокий, зате багато клітковини.

Клітковина позитивно впливає на роботу травної системи: покращує перистальтику кишківника, сприяє кращому засвоєнню поживних речовин і допомагає підтримувати стабільний рівень енергії без перевантаження організму.

Волокна бобових мають кращу розчинність, ніж оболонки зерна. Завдяки цьому вони легше перетравлюються і не створюють додаткового навантаження на шлунково-кишковий тракт. Також бобові можуть позитивно впливати на рівень холестерину в крові тварини.

Можливі ризики: що каже FDA?

Тема беззернових кормів стала особливо резонансною після досліджень FDA у США. У 2018 році агентство почало вивчати випадки дилатаційної кардіоміопатії — серйозного захворювання серця — у собак (рідше у котів).

Під час аналізу було помічено, що багато хворих тварин отримували саме беззернові корми, у яких основними джерелами вуглеводів були горох, нут, сочевиця та картопля. Особливу увагу привернуло те, що серед постраждалих з’явилися породи, які раніше не входили до групи ризику.

Дослідники припустили, що проблема може бути пов’язана з порушенням засвоєння таурину — важливої амінокислоти для серця. Ферменти, що містяться в бобових, потенційно можуть знижувати доступність білка, а отже, і засвоєння таурину, навіть якщо він додатково присутній у кормі.

Варто підкреслити: дослідження мають попередній характер, жодних офіційних заборон або звинувачень щодо виробників не введено. FDA продовжує спостереження, а остаточних висновків поки що немає.

Думка експертів E-ZOO

Фахівці E-ZOO не мають єдиної позиції. Частина вважає, що навколо беззернових кормів виник більше інформаційного шуму, ніж реальних загроз. Інші не виключають, що у тварин із генетичною схильністю бобові можуть впливати на розвиток серцевих патологій.

Усі експерти сходяться в одному: беззерновий корм підходить не кожній тварині. Перехід на такий раціон має відбуватися поступово та бажано за рекомендацією ветеринара, з постійним контролем стану здоров’я улюбленця.