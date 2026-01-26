Особливості встановлення вакуометрів у промислових системах
Контроль тиску та розрідження у технологічних лініях — важлива умова стабільної роботи насосного, пневматичного та гідравлічного обладнання. Для вимірювання тиску нижче атмосферного застосовується вакуометр https://hydraulic.ua/vakuometr/ — прилад, що дозволяє точно визначати ступінь розрідження у трубопроводах, резервуарах і насосних системах. Правильне встановлення вакуометра має важливе значення для точності показань і безпеки експлуатації обладнання.
Призначення
У промисловості вакуометри застосовуються для:
- контролю всмоктувального тиску у гідравлічних насосах;
- спостереження за рівнем розрідження у пневмосистемах;
- перевірки герметичності резервуарів і трубопроводів;
- діагностики стану фільтрів та систем фільтрації.
Місце та спосіб встановлення
Для забезпечення точності вимірювань вакуометр встановлюють у зоні з найменшими пульсаціями тиску — зазвичай на всмоктувальному патрубку насоса або перед фільтром.
Основні рекомендації:
- Монтаж на горизонтальній або вертикальній поверхні в положенні, зручному для зчитування показників.
- Уникнення вібрацій. Якщо вони неминучі — краще використовувати гліцеринові моделі, які гасять коливання стрілки.
- Відсутність перегріву. Поблизу нагрівальних елементів або двигунів прилади швидше виходять з ладу.
- Використання запірного вентиля або триходового крана, щоб мати можливість зняти вакуометр без зупинки системи.
- Герметичність з’єднань. Різьбові з’єднання слід ущільнювати стрічкою ФУМ або пастою, стійкою до робочого середовища.
Вплив умов експлуатації
При встановленні у системах із вібраціями або імпульсним потоком рекомендовано використовувати вакуометри з гліцериновим наповненням — воно стабілізує показання та захищає механізм від зношення.
Якщо робоче середовище агресивне (пари, кислоти, хімічні реагенти), варто обрати прилади з нержавіючим корпусом і мембранним роздільником, який ізолює чутливий елемент від дії середовища.
Калібрування та перевірка точності
Після встановлення вакуометра необхідно перевірити його роботу:
- протестувати герметичність з’єднань;
- порівняти показання з еталонним приладом;
- переконатися у відсутності коливань стрілки.
Регулярна повірка (не рідше одного разу на 12–18 місяців) забезпечує точність вимірювань і своєчасне виявлення відхилень у роботі системи.
Практичні поради
- Не встановлюйте прилад на ділянках, де можливі гідроудари.
- Перед запуском системи поступово підвищуйте тиск, щоб уникнути деформації чутливого елемента.
- При тривалих простоях перекривайте запірний вентиль, щоб захистити прилад від перепадів тиску.
Правильно встановлений вакуометр забезпечує стабільний контроль параметрів і допомагає своєчасно виявляти несправності.