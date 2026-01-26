Особливості встановлення вакуометрів у промислових системах

Контроль тиску та розрідження у технологічних лініях — важлива умова стабільної роботи насосного, пневматичного та гідравлічного обладнання. Для вимірювання тиску нижче атмосферного застосовується вакуометр https://hydraulic.ua/vakuometr/ — прилад, що дозволяє точно визначати ступінь розрідження у трубопроводах, резервуарах і насосних системах. Правильне встановлення вакуометра має важливе значення для точності показань і безпеки експлуатації обладнання.

Призначення

У промисловості вакуометри застосовуються для:

контролю всмоктувального тиску у гідравлічних насосах;

спостереження за рівнем розрідження у пневмосистемах;

перевірки герметичності резервуарів і трубопроводів;

діагностики стану фільтрів та систем фільтрації.

Місце та спосіб встановлення

Для забезпечення точності вимірювань вакуометр встановлюють у зоні з найменшими пульсаціями тиску — зазвичай на всмоктувальному патрубку насоса або перед фільтром.

Основні рекомендації:

Монтаж на горизонтальній або вертикальній поверхні в положенні, зручному для зчитування показників. Уникнення вібрацій. Якщо вони неминучі — краще використовувати гліцеринові моделі, які гасять коливання стрілки. Відсутність перегріву. Поблизу нагрівальних елементів або двигунів прилади швидше виходять з ладу. Використання запірного вентиля або триходового крана, щоб мати можливість зняти вакуометр без зупинки системи. Герметичність з’єднань. Різьбові з’єднання слід ущільнювати стрічкою ФУМ або пастою, стійкою до робочого середовища.

Вплив умов експлуатації

При встановленні у системах із вібраціями або імпульсним потоком рекомендовано використовувати вакуометри з гліцериновим наповненням — воно стабілізує показання та захищає механізм від зношення.

Якщо робоче середовище агресивне (пари, кислоти, хімічні реагенти), варто обрати прилади з нержавіючим корпусом і мембранним роздільником, який ізолює чутливий елемент від дії середовища.

Калібрування та перевірка точності

Після встановлення вакуометра необхідно перевірити його роботу:

протестувати герметичність з’єднань;

порівняти показання з еталонним приладом;

переконатися у відсутності коливань стрілки.

Регулярна повірка (не рідше одного разу на 12–18 місяців) забезпечує точність вимірювань і своєчасне виявлення відхилень у роботі системи.

Практичні поради

Не встановлюйте прилад на ділянках, де можливі гідроудари.

Перед запуском системи поступово підвищуйте тиск, щоб уникнути деформації чутливого елемента.

При тривалих простоях перекривайте запірний вентиль, щоб захистити прилад від перепадів тиску.

Правильно встановлений вакуометр забезпечує стабільний контроль параметрів і допомагає своєчасно виявляти несправності. Надійні моделі з каталогу Hydraulic.ua гарантують точність вимірювань, довговічність і безпечну роботу обладнання у будь-яких промислових умовах.