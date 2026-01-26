Найнапруженіші трилери Саймона Беккета за версією MEGOGO BOOKS

Коли мова заходить про якісні психологічні трилери, Саймон Беккет згадується одним з перших. Британський письменник, чиї книжки видаються в усьому світі, завоював визнання завдяки особливому динамічному, тривожному стилю, що відрізняється постійним наростанням напруги та похмурою атмосферою, яка справді зачаровує. В основі його детективів лежить тонке проникнення у глибини людської психології, де багатошарові таємниці розкриваються як бутон квітки: повільно, але дуже красиво.

Топ трилерів Саймона Беккета — книжки, які неможливо пропустити

«Хімія смерті. Перше розслідування». З цієї книжки почалася історія одного з найпопулярніших циклів Беккета — судового антрополога Девіда Гантера. Цей твір часто згадується в рейтингах найкращих трилерів і він може стати зручним початком знайомства з простором захопливих історій автора. «Записано на кістках. Друге розслідування». У ньому Девід Гантер відправляється на віддалений шотландський острів, де за загадкових обставин було виявлене обгоріле тіло, але у цей час шторм відрізає острів від решти світу, і жителі опиняються в пастці разом із вбивцею. Ця історія просякнута клаустрофобією, силою могутньої природи та постійною напругою, що «наелектризовує» простір навіть між рядків, поки Гантер намагається розгадати цю незвичайну таємницю. «Шепіт мертвих. Третє розслідування». Хантер приїжджає на навчання у США до відомого центру криміналістики, але поїздка швидко перетворюється в полювання на витонченого серійного вбивцю. Девіду доведеться застосувати весь свій досвід, щоб розгадати смертельну загадку від розумного та непередбачуваного злочинця, який ніби грається зі слідчими. «Поклик з могили. Четверте розслідування». В Англії Гантеру доводиться повернутися до старої справи, адже були виявлені нові докази, які змушують його знову полювати на маніяка. У цій історії Беккет робить акцент не на екшені, а на гнітючому саспенсі та відчутті небезпеки, яке дає змогу зануритися в читання з головою. «Невгамовні мерці. П'яте розслідування». У цій книжці Гантер опиняється в похмурих болотах Ессекса, де він допомагає дістати тіло потопельника. Просте, на перший погляд, завдання обертається складною головоломкою, коли з трясовини починають з'являтися нові останки та вражають маленьке містечко серією загадкових смертей. Слідуючи за тонкими підказками, Девід ризикує життям, щоб докопатися до правди, оповитої густою атмосферою та різкими поворотами сюжету. «Запах смерті. Шосте розслідування». Тут Саймон Беккет розкриває ще більше тонкощів роботи з останками, а разом з цим і психологічні травми, що були залишені минулим. Сірий, сирий та небезпечний Лондон у романі показаний без прикрас, але саме це надає книжці справжньої гостроти. Якщо ви шукаєте історії з високим рівнем саспенсу — це один з найкращих варіантів.

