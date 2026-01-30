Від рекомендацій до системних змін: як гіперлокальні радіостанції трансформували свою роботу

Перший рік програми підтримки гіперлокальних радіостанцій був присвячений глибокому аналізу аудиторій десяти мовників з різних регіонів України.

Наступним етапом програми стала практична робота над змінами. Важливою складовою цього процесу стали консультації експертів Національної асоціації медіа, спрямовані на те, щоб допомогти командам перетворити аналітичні висновки на конкретні рішення у щоденній роботі — від внутрішніх процесів і управління командами до розвитку digital-напрямів, контенту та взаємодії з аудиторією.

Консультації експертів: від порад до змін у щоденній роботі

Для команд-учасниць проєкт став не лише джерелом експертних консультацій, а й можливістю проаналізувати власну діяльність, подивитися на роботу з боку та переосмислити підходи — від внутрішніх процесів до створення контенту й взаємодії з аудиторією.

Для багатьох редакцій консультації з управління командами стали першою нагодою системно подивитися на внутрішні процеси. Йшлося про розподіл ролей, посадові інструкції, збереження команди та підтримку мотивації. Євген Ошека, директор міської телестудії «Миргород» почали з перегляду обов’язків:

«Ми переглянули робочі обов’язки, щоб структура стала зрозумілою і було чітко визначено, хто за що відповідає».

Для «Радіо на дотик» HR-консультації стали простором для рефлексії.

Ольга Вакало говорить:

«Для команди було важливо відчути підтримку й знайти час на рефлексію: зрозуміти, хто ми, для кого і навіщо працюємо».

За час реалізації проєкту Ірина Когут, експертка з HR, попрацювала з командами над вибудовою внутрішніх процесів, ролей і відповідальності, а також допомагала редакціям переосмислити підходи до управління людьми в умовах постійних змін.

Digital-напрям для більшості редакцій став одним із ключових.

Учасники програми зазначають, що впроваджували практично всі рекомендації експертів, завдяки чому змогли досягти суттєвих змін у підходах до роботи з платформами. За час реалізації проєкту Наталія Беднарська, digital-директорка Національної асоціації медіа, працювала з редакціями над розвитком digital-напрямів, контент-стратегіями та технічною оптимізацією, а також допомагала командам виявляти типові помилки, які стримують зростання навіть наймотивованіших медіа.

У Городоцькому телерадіопресцентрі digital-зміни отримали вимірювані результати. Наталія Попович розповідає, що кількість підписників у Facebook зросла з 6 тисяч до понад 16 тисяч, а охоплення — з 83 тисяч до понад 2,4 мільйона. Команда навчилася перепаковувати аудіопрограми для сайту та соцмереж і почала адаптовувати контент під Instagram у форматі каруселей.

Маркетинг і продажі багато команд називають найскладнішим напрямом, але саме тут помітні практичні зрушення.

У TIM FM після рекомендацій експертів почали пропонувати рекламодавцям не місячні розміщення, а мінімум на шість тижнів, як радив експерт проєкту Володимир Педорич.

«Тепер усіх орієнтуємо на шеститижневе розміщення як базове», — говорить Людмила Цегельник.

У ТРК «Сяйво» після консультацій створили єдину клієнтську базу. Тамара Приходько згадує:

«Ми продавали, але несистемно. Зараз усі контакти, дзвінки та пропозиції фіксуються в таблиці».

На Радіо «Терра» після оновлення комерційної пропозиції продажі реклами за листопад–грудень зросли приблизно на 28%.

У межах програми підтримки гіперлокальних радіостанцій Володимир Педорич, комерційний директор холдингу TAVR Media, працював із редакціями над удосконаленням роботи відділів продажів, підвищенням конверсії та формуванням більш системного підходу до взаємодії з клієнтами.

Дані досліджень і консультації з програмної політики стали підставою для змін у сітках мовлення, музиці та подачі новин.

Людмила Цегельник зазначає, що друга хвиля дослідження показала зниження інтересу до загальнополітичних і військових новин та зростання запиту на локальний контент. Саме тому команда планує перегляд подачі новин у блоці ефіру. У ТРК «Сяйво» після першої хвилі дослідження команда побачила проблеми з музичним наповненням. пояснює:

«Ми визначили, що наша аудиторія — це не підлітки, а дорослі люди з бекграундом», — каже Тамара Приходько. Тепер ефір формують переважно під аудиторію 35+.

На Радіо «Терра» за результатами опитування вирішили повернути розважальну програму, якої аудиторії бракувало.

Окремим важливим результатом програми стало створення нових проєктних форматів, від команди Production НАМ, які дозволили радіостанціям працювати з історіями людей, місцевими ініціативами та бізнесами у більш глибокій, людяній формі. Для багатьох команд це був перший досвід системної роботи з форматним проєктним контентом.