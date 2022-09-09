Порошенко з волонтерами передадуть до ЗС України комплект радіостанцій Motorola

Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко та волонтери громадської організації "Справа громад" передадуть Збройним силам України партію радіостанцій Motorola та обладнання для зв'язку, повідомляється на сайті політсили в п'ятницю.

"Генерал Залужний та генерал Забродський у блискучій стратегічній статті написали: щоб переконливо перемагати у цій війні, нам потрібно додатково ще 20-30 бригад… Для реалізації цієї ідеї ми закупили бригадний комплект зв'язку. Це… мрія та скарб для кожного комбрига. Це круті радіостанції Motorola 4401. Це командирські радіостанції 4800. Це додаткові акумулятори, додаткові антени. Це ретранслятор, який збільшує в рази зону дії зв'язку бригади", - розповів Порошенко.

За його словами, кожен бригадний комплект зв'язку коштує 6 млн грн, половину яких фінансує "Справа громад", половину Порошенко. Комплекти будуть у найкоротші терміни передані на передову.