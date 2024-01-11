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11:28 11.01.2024

Секретаріат мовного омбудсмена не засвідчив випадків трансляції російськомовних пісень на 14 загальнонаціональних радіостанціях

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Секретаріат мовного омбудсмена не засвідчив випадків трансляції російськомовних пісень на 14 загальнонаціональних радіостанціях

Секретаріат уповноваженого із захисту державної мови повідомляє, що не засвідчив жодного випадку трансляції російськомовної пісні на 14 загальнонаціональних радіостанціях.

"Огляд добового ефіру 14 загальнонаціональних радіостанцій, проведений Секретаріатом уповноваженого із захисту державної мови, не засвідчив жодного випадку трансляції російськомовної пісні. Водночас досі фіксуються непоодинокі випадки послуговування недержавною мовою в інформаційних та розважальних передачах по радіо", - йдеться в повідомленні пресслужби мовного омбудсмена.

Зокрема, було проаналізовано цілодобові ефіри 2 та 7 грудня 2023 року всіх 14 радіостанцій, які відповідно до рішення Національної ради з питань телебачення та радіомовлення здійснюють загальнонаціональне радіомовлення. За результатами аналізу не зафіксовано жодного випадку трансляції російськомовної пісні та встановлено, що з 8334 пісень, відтворених в ефірі радіостанцій протягом двох днів, 5599 виконані українською мовою (67,2%), 2 732 - мовами Європейського Союзу (32,8%), три - грузинською.

Зазначено, що п'ять радіостанцій транслювали пісні виключно українською мовою, п'ять наповнювали свій ефір українськомовними композиціями більше ніж на 50%, чотири транслювали переважно музику мовами ЄС, а частка українськомовних пісень становила від 26,5 до 45,5%.

Водночас секретаріат зафіксував непоодинокі випадки послуговування недержавною мовою як ведучими, так і експертами в інформаційних та розважальних передачах радіостанцій "Українське радіо", "Радіо НВ", "ХІТ ФМ", "Мелодія FM", "Перець FM".

Згідно з повідомленням, під час огляду проаналізовано діяльність радіостанцій: "Українське радіо", "Радіо "Промінь", "Радіо "Культура", "Радіо П'ятниця", "Країна ФМ", "Люкс ФМ", "Наше радіо", "ХІТ ФМ", "Мелодія FM", "Радіо НВ", "Радіо Шансон", "Перець FM", "Радіо Байрактар"; KISS FM.

Теги: #радіостанції #українська_мова

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