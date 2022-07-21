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15:46 21.07.2022

Хакери атакували українські радіостанції та поширили фейк про проблеми зі здоров'ям Зеленського

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Хакери атакували українські радіостанції та поширили фейк про проблеми зі здоров'ям Зеленського

Кібератаку на сервери та мережі радіостанцій радіогрупи TAVR Media було здійснено у четвер, повідомляється у телеграм-каналі Державної служби спецзв'язку та захисту інформації.

"Кіберзловмисники розповсюдили інформацію про те, що президент України Володимир Зеленський нібито перебуває в реанімації, а його обов’язки виконує голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. У компанії TAVR Media повідомляють, що озвучена в ефірах радіостанцій інформація не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

На сторінці TAVR Media у фейсбуці повідомляється, що "в даний момент відповідні служби працюють над вирішенням цієї проблеми" і що "жодна інформація про проблеми із здоров’ям президента України Володимира Зеленського не відповідає дійсності".

В управлінні радіогрупи TAVR Media розташовано дев'ять радіостанцій: "Хіт FM", Radio ROKS, KISS FM, Radio RELAX, "Мелодія FM", "Наше Радіо", Radio JAZZ, Classic Radio та "Радіо Байрактар".

Теги: #кібератака #фейк #радіостанції

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