Хакери атакували українські радіостанції та поширили фейк про проблеми зі здоров'ям Зеленського

Кібератаку на сервери та мережі радіостанцій радіогрупи TAVR Media було здійснено у четвер, повідомляється у телеграм-каналі Державної служби спецзв'язку та захисту інформації.

"Кіберзловмисники розповсюдили інформацію про те, що президент України Володимир Зеленський нібито перебуває в реанімації, а його обов’язки виконує голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. У компанії TAVR Media повідомляють, що озвучена в ефірах радіостанцій інформація не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

На сторінці TAVR Media у фейсбуці повідомляється, що "в даний момент відповідні служби працюють над вирішенням цієї проблеми" і що "жодна інформація про проблеми із здоров’ям президента України Володимира Зеленського не відповідає дійсності".

В управлінні радіогрупи TAVR Media розташовано дев'ять радіостанцій: "Хіт FM", Radio ROKS, KISS FM, Radio RELAX, "Мелодія FM", "Наше Радіо", Radio JAZZ, Classic Radio та "Радіо Байрактар".