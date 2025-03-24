Інтерфакс-Україна

Пресрелізи

11:24 24.03.2025

У Києві презентували унікальні керамічні роботи дітей, натхненні творчістю Ольги Рапай

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У Києві презентували унікальні керамічні роботи дітей, натхненні творчістю Ольги Рапай

Гурток "Художня кераміка" відділу візуального мистецтва Київського Палацу дітей та юнацтва під керівництвом Олени Рум’янцевої з натхненням працював над відтворенням образів видатної української скульпторки-керамістки Ольги Рапай.

60 дітей від 5 до 17 років створили надзвичайну колекцію робіт, на які їх надихнула художниця Ольга Рапай.

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Вибух емоцій і захоплення – такою була атмосфера на відкритті експозиції у Київському палаці дітей та юнацтва. 

Юних українців прийшли підтримати знані фахівці – музейники, мистецтвознавці, реставратори.

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Людмила Строкова, генеральна директорка Національного музею народного декоративного мистецтва звернулась до юних авторів з надихаючими словами.

"Тут ми побачили неймовірні роботи. Я дивлюсь на деякі й думаю, що її зробила дитина, якій 9 років, а я от такого не зроблю. Я думаю, що наші зустрічі продовжаться, тому, що в нашому музеї зберігається найбільша колекція кераміки майстрів усіх часів. І ці роботи вас мають надихати. Зараз з Асоціацією мистецтвознавців, експертів, оцінювачів та реставраторів ми розмірковуємо на заснування Національної премії, якою б нагороджували майстрів з кераміки, декоративного мистецтва. Я про себе її назвала „керамічний Оскар“. Можливо не лише дорослі професійні майстри отримуватимуть її, а й ваш гурток теж! Відзнака для художника дуже важлива!"

З вересня по березень тривала робота юних митців над проєктом, за цей час дехто так захопився, що зробив по 5, 7, а то й 10 робіт.

Гурток "Художня кераміка" відділу візуального мистецтва Київського Палацу дітей та юнацтва під керівництвом Олени Рум’янцевої створив унікальний світ фантастичних персонажів, які дали можливість радіти та посміхатись, перемкнути увагу на ніжні кольори, власні спогади й відчути душевне тепло.

"Ольга Рапай — бунтар і романтик і її герої — трішки казкові, дитячі, ці образи дуже зрозумілі дітям і вони із задоволенням працювали з керамікою Рапай. Інколи діти переробляли її персонажів, часом вони їх надихали на щось своє, але запал щирості, чогось фантастичного і радісного — він передався у кожній фігурці. У Рапай багато тем, але ми обирали близькі дітям. Наприклад "Друзі". Або "блазні", "Казки народів світу", "Колядники", "Леви", - поділилась Олена Рум’янцева.

Оксана Добровольська, директор Київського Палацу дітей та юнацтва  зазначила, що коли милуєшся роботами вихованців Відділу візуального мистецтва Київського Палацу дітей та юнацтва, мимоволі занурюєшся у казковий світ вигаданих героїв, які випромінюють світло та доброту, відтворюючи внутрішній світ дитини.

"Абсолютно фантастична виставка робіт вихованців КПДЮ по мотивах творів однієї з найвідоміших постатей в царині української кераміки Ольги Рапай відкрилась у галереї "Дім Миколи"", — сказала на відкритті експозиції Оксана Добровольська.

В рамках заходу Національний музей українського народного декоративного мистецтва, а також Національна академія керівних кадрів культури й мистецтв і Асоціація мистецтвознавців, експертів, оцінювачів та реставраторів презентують нову народну премію у галузі декоративного мистецтва, "Керамічний Оскар".

 

Теги: #виставка #рапай

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