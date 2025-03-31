Інтерфакс-Україна

Події

11:18 31.03.2025

Директорка Держцентру зайнятості Жовтяк задекларувала 1,5 млн грн доходів за 2024 рік

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Директор Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк вказала 1 млн 474 тис. 205 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2024 рік.

Заробітна плата Жовтяк у 2024 році становила 1 473 268 грн і банківські відсотки - 937 грн. Також вона задекларувала 17,1 тис. грн на банківських рахунках, $7 тис. і EUR15 тис. готівкою.

Згідно з декларацією, Жовтяк володіє квартирою (48,7 кв. м), дачним будинком (393,4 кв. м) і земельною ділянкою (850 кв. м) у Києві, земельною ділянкою (1 200 кв. м) у Київській області та 25% квартири (67,6 кв. м) у Запоріжжі.

Крім того, вона задекларувала автомобіль Toyota Camry 2022 року випуску.

Як повідомлялося, Жовтяк задекларувала 341 тис. грн доходів за 2016 рік, 303 тис. грн доходів за 2017 рік, 609 тис. грн доходів за 2018 рік, 953 тис. грн доходів за 2019 рік і 818 тис. грн доходів за 2020 рік, по 1,3 млн грн доходів за 2021 і 2022 роки, задекларувала 1,5 млн грн доходів за 2023 рік.

Теги: #жовтяк_юлія #декларація

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