У Литві витягли з болота бронемашину зниклих під час навчань американських військових

У Литві вдалося витягти з болота зниклу бронемашину після шести днів спроб, повідомило Міністерство оборони Литви в понеділок вранці.

"Після шести днів невпинних зусиль у Пабраде минулої ночі бронемашину нарешті витягли з болота", - йдеться у повідомленні в соцмережі Х.

Водночас про зниклих американських військових ніякої нової інформації не повідомляється.

Після завершення операції з вилучення бронемашини з болота на місці продовжують роботу литовська військова поліція та американські слідчі. "Ми залишатимемося терплячими та зосередженими, поки вони збиратимуть більше інформації про ситуацію", - зазначили у відомстві.

Раніше Збройні сили Литви повідомили, що під час навчань на полігоні Пабраде зникли четверо американських військовослужбовців і один гусеничний транспортний засіб.