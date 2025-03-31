Інтерфакс-Україна

Події

10:48 31.03.2025

У Литві витягли з болота бронемашину зниклих під час навчань американських військових

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У Литві вдалося витягти з болота зниклу бронемашину після шести днів спроб, повідомило Міністерство оборони Литви в понеділок вранці.

"Після шести днів невпинних зусиль у Пабраде минулої ночі бронемашину нарешті витягли з болота", - йдеться у повідомленні в соцмережі Х.

Водночас про зниклих американських військових ніякої нової інформації не повідомляється.

Після завершення операції з вилучення бронемашини з болота на місці продовжують роботу литовська військова поліція та американські слідчі. "Ми залишатимемося терплячими та зосередженими, поки вони збиратимуть більше інформації про ситуацію", - зазначили у відомстві.

Раніше Збройні сили Литви повідомили, що під час навчань на полігоні Пабраде зникли четверо американських військовослужбовців і один гусеничний транспортний засіб.

Теги: #зниклі #литва #військові

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