Шляхи припинення війни та формула миру Зеленського стануть темою 6-го Українського ланчу YES та Фонду Пінчука під час Мюнхенської конференції з безпеки

Прем'єр-міністри Естонії, Швеції та Фінляндії Кая Каллас, Ульф Крістерссон та Санна Марін візьмуть участь 18 лютого у 6-му Українському ланчі на тему: "Через рік: боротьба України за свободу. Що далі?" з нагоди Мюнхенської конференції з безпеки, яку проведуть Ялтинська європейська стратегія (YES) та Фонд Віктора Пінчука.

"На українському ланчі цьогоріч ми обговоримо ці питання та оцінимо шляхи припинення війни, зосередившись на ключових аспектах формули миру президента Зеленського та її реалізації", – повідомили організатори у пресрелізі у вівторок.

Вони нагадали, що остання дискусія під час Українського ланчу у Мюнхені відбулася минулого року буквально за декілька днів до широкомасштабного вторгнення Росії. З цього моменту Україна продемонструвала надзвичайну стійкість та боєздатність, а союзники з Європи та США, Канади та інших країн постійно підтримували Україну.

"У чому виявлялася ця підтримка і як розвивається війна на військовому, економічному, політичному та інформаційному фронтах? Які амбіції українських та західних лідерів щодо поточного стану війни та що можна зробити ще?" – назвали інші теми майбутньої дискусії її організатори.

Згідно з релізом, модератором виступить головний редактор журналу The Economist Занні Мінтон Беддос з істориком та постійним автором The Atlantic Енн Епплбом.

Мюнхенська конференція з безпеки (MSC), яка відбудеться у 59 раз із 17 до 19 лютого, є одним із головних світових форумів з обговорення політик безпеки, збираючи щороку понад 500 відповідальних за ухвалення рішень фігур вищого рівня з усього світу. Зокрема керівників держав, міністрів, провідних представників міжнародних та неурядових організацій, а також високопоставлених представників бізнесу, засобів масової інформації, академічних кіл та громадянського суспільства.

У щорічному Мюнхенському звіті з безпеки, який цьогоріч вийшов під назвою Re:vision, його автори заявили про вступ світу до критичного десятиліття у боротьбі за майбутній міжнародний порядок. Вони зазначили, що хоча 2022 рік запам'ятається вторгненням Росії в Україну та посиленням авторитарного ревізіонізму, він також продемонстрував, що ревізіоністам можна чинити опір і що ліберальні ідеї, як і раніше, здатні надихати.

"Надзвичайна стійкість і рішучість українського народу… прищепила нову цілеспрямованість демократичним країнам і формам управління. Ліберальні демократії мають використовувати цей імпульс", – наголошується в документі разом із закликом до ліберальних демократій переглянути бачення бажаного міжнародного порядку для перемоги ліберально-демократичних засад над автократичними.

Фонд Віктора Пінчука – незалежна приватна міжнародна організація в Україні, створена у 2006 році бізнесменом та філантропом Віктором Пінчуком. Серед поточних проєктів фонду, крім допомоги постраждалим від війни в Україні, національний проєкт RECOVERY, метою якого є реабілітація, допомога у протезуванні та лікуванні тяжко поранених під час війни; Всеукраїнська мережа неонатальних центрів "Колиски надії"; декілька стипендіальних програм, Veteran Hub та PinchukArtCentre.

Іще один проєкт - мережа Ялтинська європейська стратегія (YES), провідний форум для обговорення європейського майбутнього України в глобальному контексті.